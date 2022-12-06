《百萬》演夫妻拍出好感情爆笑互寸 黃德斌眼中只有Jeffrey 娟姐勁呷醋

■劇中「蕭遙」是愛妻號，為老婆「蕭萬麗珠」參加「百萬同居計劃」。

■估唔到Jeffrey竟然成為德斌同娟姐之間的第三者。

■德斌話自己都算愛妻號，但未至於「蕭遙」的程度。

■娟姐似乎對「緋聞男友」肥仔演老公有不滿。

■《大叔的愛》時，娟姐演德斌秘書。

■娟姐開心愛犬「烏冬」都有份演出，兩「母子」一齊開工。

■娟姐平時好似好大膽，但同德斌影親密照竟會怕醜，唔敢正眼望兼會面紅。

■畀老公抱起呢啲冧爆情景，完全滿足晒娟姐幻想。

■德斌讚娟姐身材好，有相為證㗎！

■德斌最近為舞台劇《短暫的婚姻》綵排，娟姐已識做買飛支持。

黃德斌和練美娟（娟姐）繼《大叔的愛》演Boss同秘書後，在新劇《百萬同居計劃》關係升級飾演蕭氏夫婦。娟姐興奮表示終於有個精壯男人做伴侶，又狂讚德斌是理想老公人選，以為德斌會回禮讚番佢，但男方竟然讚兩句就冇貨，更冧爆「新歡」Jeffrey（魏浚笙），搞到娟姐呷晒醋，更多口爆埋兩個男人的特殊過癮關係。最後德斌終於讚娟姐唔似角色咁野蠻，因為睇女方隻狗唔會亂吠就知物似主人形，全場爆笑。採訪：杜杜攝影：朱偉彥服裝：Beauty & Youth and Sculptor from ITHK（娟姐）娟姐坦承德斌演老公絕對是夢想成真，「我不嬲同公司講，畀個精壯男人我，點知有日瞓醒就收到呢個劇本，老公係黃德斌喎，嘩！𦧲飯應！」是否代表肥仔唔夠精壯？娟姐就重申：「對於精壯嘅定義大家都有少少不同，呢個真係好壯健嘅男人，又高大，喺佢隔離好似小鳥依人咁。」被娟姐狂讚的德斌反而質疑對方背稿，「呢啲對白仲唔係背嘅，順到咁樣。」娟姐亦老實不客氣，「我等你讚我，畀咗好多空間你。」德斌唯有讚返「哎吔老婆」：「人又靚、心地又好、非常善良，身材大家有目共睹啦！」娟姐靠角色滿足對老公幻想劇中德斌演的生意人「蕭遙」是個愛妻號，希望老婆「蕭萬麗珠」能享福先參加「百萬同居計劃」，本來鍾意講大道理，但一見老婆就收聲，娟姐說：「佢老婆有少少眉頭眼額唔同，佢都即刻o氹，愛妻號即係愛妻號。」娟姐都想有個咁完美老公，「夢寐以求，外形上已經好fit啦，作為女仔，如果你另一半，包容到你嘅野蠻，所有女仔都好鍾意。我都會幻想第時有老公撒嬌嗰時點樣，呢套劇滿足晒我呢啲幻想。」德斌就睇穿娟姐唔似角色咁野蠻，「娟姐唔係咁嘅人，睇佢隻狗就知，物似主人形，佢隻狗從來都唔吠，我想像佢喺屋企比較靜。」不過德斌就否認現實是「蕭遙」級數的愛妻號，「我比較講道理多啲，一啲無道理嘅嘢，我會盡量希望令到佢有道理。」他更讚太太不似蕭太咁無理，「梗係啦，唔係點相處啫！」Jeffrey開工狂講廢話冇人理講到同《大叔的愛》班底再合作，德斌認為大家已有一定默契，再加上有新拍檔Jeffrey和霍哥加入，多了很多火花，他更大讚初次合作的Jeffrey，「佢係個好想樣樣做得好嘅小朋友，好有自信、好有準備，唔會錯得去邊，希望佢繼續努力畀啲心機。（好多人話佢演戲有天份？）唔好讚佢啦！佢會囂，佢已經多嘢講，你再讚佢咪更加多嘢講。」見德斌個慈父冧樣出晒嚟，娟姐搖晒頭個醋罈終於爆！「佢好鍾意Jeffrey，佢哋好冤氣好煩㗎！Jeffrey鍾意講埋啲廢話，台前幕後都冇乜人理佢，真係得我哋兩夫妻會同佢繼續噏落去，所以佢好鍾意捉住我哋講一大堆廢話，好似搵到知音人。」德斌就解釋因Jeffrey能量太高，「佢過度活躍係咁發放，都要搵人接㗎，冇人接好慘㗎嘛。」娟姐再呻，「我一路想得到人稱讚，一路都徒勞無功，真係陰功。」德斌知衰即補鑊讚返娟姐，「戲裏面可愛，出面就好可愛。」不過娟姐依然不滿，「答得麻麻哋，零分重做跪玻璃。」她再爆德斌對Jeffrey的愛，「佢真係好鍾意Jeffrey，佢都有少少貪圖佢美色，成日都話咁靚仔，可能佢喺身上見到自己以前嘅影子。」德斌就唔認同，「邊可能似我呀，見過我舊時嘅人唔會覺得，冇可能我會似佢，佢會嬲㗎！」電影版冇聲氣轉拍《大伯的愛》一直有指會開電影版《大叔的愛》，問到兩人有冇收到風，德斌就話未收到消息，娟姐笑指：「要問大叔，大叔點頭先得㗎嘛！」德斌答得抵死：「或者拍套《大伯的愛》，哈哈！」娟姐寸嘴回應：「幫自己諗到咁後，過幾年仲有得撈就叫《大伯的愛》。」搞到德斌嬲嬲哋，娟姐知太唔客氣即補飛，「佢個人好有遠見，幫大家諗之後嗰幾年會有啲咩做，佢o依家都忙緊舞台劇！我已經買咗飛支持！都係佢幫我買咋！（老婆福利？）梗係啦，我諗娟姐都會有呢啲福利，係咪呀？」德斌識做話：「梗係啦，當然啦，點會冇。」最後娟姐終於笑番，「佢冇得say no，我好開心，我好似大王咁，講咩佢都話係。」