孕肚頗大的她，手舞足蹈地介紹BB衫，片中見Grace介紹的BB衫都是灰色、綠色等，顏色以男裝及中性為主，完全沒有粉紅色系的公主衫，似乎透露了第三胎都是囝囝，而在片尾Grace更多謝梁詠琪（Gigi）送上可愛的衣服，原來這些BB衫都是出自Gigi的西班牙童裝品牌。
陳凱琳拍片洩密 透露第三胎都係仔
孕肚頗大的她，手舞足蹈地介紹BB衫，片中見Grace介紹的BB衫都是灰色、綠色等，顏色以男裝及中性為主，完全沒有粉紅色系的公主衫，似乎透露了第三胎都是囝囝，而在片尾Grace更多謝梁詠琪（Gigi）送上可愛的衣服，原來這些BB衫都是出自Gigi的西班牙童裝品牌。
讚揚為黨和人民建立不朽功勳 江澤民追悼大會 習近平致悼辭
已故前國家主席江澤民的追悼大會昨早在北京人民大會堂舉行，約五千人出席。國家主席習近平致悼詞時讚頌江澤民為黨和人民建立不朽功勳，在一九八九年臨危受命，捍衛中國特色社會主義偉大事業，呼籲全黨全國人民要繼承...
2022-12-07
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美國擬對台軍售升級 供100枚新型愛國者導彈
美國擬升級對台軍售，以強化台灣防空能力及嚇阻區域穩定威脅。《彭博社》取得國務院發給國會的通知，內容提議對台軍售一百枚最先進的愛國者防空導彈，以及雷達和發射器改良套件等後勤裝備，交易額達八億八千二百萬美...
2022-12-07
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普京親駕車視察克里米亞大橋 俄軍第8輪導彈攻烏
俄軍周一發動第八輪針對能源設施的空襲，導致烏克蘭多個地區緊急停電，零度以下的低溫天氣為烏克蘭人帶來生命威脅。俄羅斯聲稱，今次行動是為報復烏方涉嫌透過無人機，襲擊俄國境內的軍事機場。兩個位於俄羅斯境內的...
2022-12-07
- 槍手為超市經理行兇動機未明 沃爾瑪槍擊案逾7死多人受傷
- 穿彩虹服飾
- 澤連斯基籲國民準備過嚴冬 烏克蘭供電不足延至明春
- 至少56死逾700人受傷 印尼展玉5.6級地震
- 烏核電廠再遭轟炸 IAEA警告籲立即停手
- 降雪量高達1.9米3人死 紐約州遭歷史最強暴風雪吹襲
- 辛偉誠突訪基輔 重申援烏至戰勝
- 小池百合子籲着樽領衫 保暖減用電
- 俄否認涉事批裁決含政治動機 馬航MH17空難3人謀殺罪成 由荷蘭主導的馬航MH17客機空難調查，周四在海牙地方法院作出裁決，案中三名被告謀殺罪成，判處終身監禁，並向遇難者家屬賠償至少一千六百五十萬美元。
- 周四前須回覆會否留任 馬斯克要Twitter員工自決
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逸瓏灣8特色戶「雙破頂」沽
新盤交投有待回升，但亦不乏新高價成交，繼新地屯門御半山早前頂層特色戶創出新高價後，信置旗下大埔白石角逸瓏灣8昨日以「雙破頂」售出頂層特色戶，成交價4750萬，呎價高見27299元。維港滙II呎價2.3...
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美股急挫科網偏軟 港股反覆回吐77點
市場憂慮聯儲局可能調高利率預測，隔晚美股急挫，港股跟隨外圍低開306點後，其後一度跟隨A股向上轉跌為升，高見19569點，升51點，惟重磅科網股拖累大市，加上A股升幅收窄，恒指掉頭向下，最多跌316點...
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半場四剃南韓眼眉 森巴舞不停捱轟
巴西在卡塔爾世界盃十六強4:1淘汰南韓，半場已經轟入四球，球員入球後大跳森巴舞狂歡，教練迪堤也加入其中。惟此舉遭到曼聯名宿堅尼批評，認為是不尊重對手的表現，迪堤解釋球隊只是流露出喜悅之情，並無不敬之意...
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期待同舊愛柏安妮囡囡合演父女 鄭浩南「家變」同老婆冇嘢講：都搵唔到佢
58歲鄭浩南（Mark）婚後定居馬來西亞多年，主力搞生意，為家庭減少拍電影，但今年突然活躍連拍三套戲，聽他在煞科宴自爆2020年婚姻出現危機，馬來西亞籍老婆鮑愛玲（Elyn）跟一對仔女突然「消失」，終...
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李一飄 - 內地調控防疫 港應緊跟部署｜社論
昨天數間大行同時分析內地調整疫情防控：野村證券指，北京、鄭州等都容許民眾毋須持有核酸檢測陰性證明，都可以乘坐公共交通工具；即使驗出陽性，北京居民都可以留在家中隔離，毋須轉送到方艙等設施，故推算中國調整...
2022-12-07
- 市場力量開始發放
- 李一飄 - 須有憂患意識 強積金不能「躺平」｜社論
- 盧永雄 - 左又鬧 右又鬧｜巴士的點評
- KellyChu - 【周二賞你】《星島頭條》APP送公仔炒麵王 黑椒牛柳味即食麵兩箱共24個｜Executive日記
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仲達 - 施回馬槍 旋里多彩｜頭號目標
「鴛鴦地」一詞由來已久，若沒記錯應是由方駿暉最先提出，但真的大行其道，則是在《贏在起跑線》啟播之初，由同文黃以文（黃總）將之發揚光大。但直路經常出現極不利內欄的鴛鴦地，其實已是幾年前的事，近兩季這個不...
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