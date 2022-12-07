陳凱琳拍片洩密 透露第三胎都係仔

陳凱琳（Grace）與老公鄭嘉穎近日宣佈懷第三胎喜訊，不過暫時未有透露懷孕多少個月及BB性別。早前，鄭嘉穎出席活動，同場的陳細潔受訪時就恭賀嘉穎做爸爸，更不慎漏口風稱嘉穎第三個小朋友是仔，雖然當事人未有親口承認，但日前，Grace在社交網分享一條短片，片中見穿著鬆身裙。

孕肚頗大的她，手舞足蹈地介紹BB衫，片中見Grace介紹的BB衫都是灰色、綠色等，顏色以男裝及中性為主，完全沒有粉紅色系的公主衫，似乎透露了第三胎都是囝囝，而在片尾Grace更多謝梁詠琪（Gigi）送上可愛的衣服，原來這些BB衫都是出自Gigi的西班牙童裝品牌。