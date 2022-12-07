施明跌傷腦做手術 李泳豪以笑掩飾事件

李家鼎前妻施明在家中不幸跌傷要緊急做開腦手術，鼎爺表示不願多談，只謂施明已渡過危險期，目前觀察中，希望她大步檻過。



李泳豪就指：「媽咪開始出事到做手術，我同鼎爺都知情，媽咪的事更不想畀人知，至於手術問題是她的私隱，等她清醒自己講。現正觀察中，估計觀察期要7至8日才會醒。」



至於李泳豪在媽咪出事翌日如常出席活動，並將相片分享到社交網站，他與太太依然笑容滿面，引起網民討論。泳豪回應說，早於半年前已應承對方會出席，（笑容）是想掩飾媽咪件事，不想被發現不開心，未想到有人向傳媒爆料令事件曝光。

