期待同舊愛柏安妮囡囡合演父女 鄭浩南「家變」同老婆冇嘢講：都搵唔到佢

■2002年Mark哥跟馬來西亞籍的Elyn結婚後，2004年及2012年分別誕下長女喜文（Jade）及細仔理文（Jacob）。

■Mark哥為了看着女兒成長，放棄了香港的演出機會。

■Mark哥跟柏安妮因合作電影而認識，曾相戀四年。

■柏安妮（前右二）囡囡許恩怡（前左二）已簽約Kim（前左一）旗下，成為梁洛施（前右一）師妹。

■9月中，Mark哥出席有份主演的電影《壹獄II 劫數難逃》煞科宴時，自爆婚姻出現問題。

■10月6日58歲正日生日的Mark哥，上載自拍片賀自己生日。

■Mark哥今年返港連拍三套戲，其中有跟陶大宇合作的《紮職3》。

■Mark哥婚後定居馬來西亞，主力經營食肆生意。

58歲鄭浩南（Mark）婚後定居馬來西亞多年，主力搞生意，為家庭減少拍電影，但今年突然活躍連拍三套戲，聽他在煞科宴自爆2020年婚姻出現危機，馬來西亞籍老婆鮑愛玲（Elyn）跟一對仔女突然「消失」，終於師傅明白了。他接受《頭條日報》獨家訪問承認目前跟家人聯絡要靠律師傳話，但一切會向前看，開心見到香港電影愈來愈有質素，或會定居香港多拍戲，更笑指得知舊愛柏安妮囡囡許恩怡入行，期望在戲中合演父女。 採訪：杜杜 攝影：StanleyMark哥早前出席有份主演的電影《壹獄II 劫數難逃》煞科宴時，自爆在內地工作16個月後，返回馬來西亞卻人去樓空，已聯絡不到太太Elyn及一對子女，又暗示太太有出軌之嫌。之後他又上載58歲生日的自拍片，大呻「家變」孤單慶生的無奈，「我覺得真係冇咩值得慶祝，因為我喺舊年（2021年）已經知道自己乜嘢都冇晒，包括我個女同我個仔。」但又表示有好多好朋友、父母及兄弟支持，所以不會放棄。為湊女寧願放棄拍電影1999年，Mark哥認識了剛由外國讀完書返馬來西亞發展的Elyn，決定淡出電影圈，「馬來西亞老前輩話，介紹女仔畀我識，後尾仲做埋我太太O添！嗰時啱啱香港電影有少少停滯不前，出嚟嘅質素好參差，馬來西亞同香港都好近，於是我將香港所有嘢都賣晒，去咗馬來西亞做生意。」為了愛情Mark哥放棄香港一切，兩年後他為了首個女兒，更全面停工湊女，「頭一年我乜都唔做，日日對住個女，睇住佢嘅成長過程，電影或者工作方面就放低咗。」留內地每日跟家人聯絡近年Mark哥轉到內地發展，曾搞過進口汽車及冬甩生意，亦會間中做商演，「佢哋好熱衷、好嚮往香港藝人，有啲咩開張就搵香港藝人嚟，全世界都冇人願意使呢啲錢，但佢哋好願意，佢哋好大方，疫情期間我過咗去，你肯做日日都有人搵你，但我都係做啲熟朋友嘅嘢。」因疫情Mark哥逗留內地16個月，當時每日都會跟身在馬來西亞的家人聯絡，「一日差不多十幾個電話，幾個video call咁樣，同我個仔、個女，我老婆呀，全部一路都有。」但他估不到一夜間會「家變」，「我全部生意都喺馬來西亞，但一吓就冇晒。」問到跟太太Elyn現在情況，他不欲多提，只無奈話：「大家都唔使講咁多嘢，根本都講唔到嘢，冇咩需要講，就你用你律師我用我律師，靠律師溝通，我係搵唔到佢，全部嘢cut晒，都唔好再講，作為資深演員唔會拎呢啲嘢做宣傳，過去就過咗去，唔好望後面，望前面啦，望鏡頭。」現在對愛情的看法，Mark哥只求順其自然，更告誡年輕人要考慮清楚才結婚生仔，「我同自己講我唔會變，但係造物弄人，好多嘢未必自己決定到，好多嘢唔係你自己守得住就得。」讚後輩個個聽教聽話積極向前的Mark哥，返港大半年keep住「望鏡頭」拍了三部電影，他開心香港電影再現生機，「2022年對我嚟講係唔開心嘅，但亦都好開心見到香港電影翻生，係值得鼓勵，以往荷里活先做到嘅特技，香港已經融合到晒。」Mark哥更大讚新一輩藝人，好似剛在電影《拼命三郎》中合作的林家熙 （Locker）、應智越（細貓），特別是戲中演他兒子的細貓，「佢唱歌真係幾好聽喎！但係我同佢溝通唔到，我識日文佢識韓文，哈哈！佢幾好，我唔係特登讚香港啲新仔，佢哋都聽教聽話聽講，有禮貌，尊師重道，我見過好多新仔，未見過一個新仔唔得。」講到舊愛柏安妮（Ann）囡囡許恩怡（Natalie）已入行，原來Mark哥早已收到風Natalie有演技又識打，仲話想合作，「同佢合作，佢個女做我個女，哈哈！」原來他跟柏安妮曾在飯局碰面，一直保持聯絡，「今日佢先打電話畀我，佢咁啱去咗馬來西亞睇佢阿媽，阿Ann個媽媽同我好好，今日生日96歲，佢仲同我講『阿Mark你真係冇變，你睇我老到呢』，佢仲好精神同健康。」