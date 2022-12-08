■Gigi原來跟家人約定，25歲前都不會拍拖。

■Gigi的新歌《好想約你》，是她以往未有唱過的甜蜜曲風。

■Gigi諗到食酸嘢，就想到一班《聲夢》戰友。

■為拍《好想約你》MV，Gigi去了中環拍攝更趁機行街街。

■Gigi雖然未有拍拖經驗，但唱情歌會靠看小說和幻想來投入感情。

■去年Gigi在各大頒獎禮都有好成績，今年繼續以「順其自然」心態去面對。

■Gigi自認好為食，不論約朋友或開騷都會想到食。

炎明熹（Gigi）推出新歌《好想約你》，是以往未試過的甜蜜曲風。目前學業和工作兩忙的Gigi，唔恨同男生約會，17歲的她更自爆跟家人已約定25歲前不會拍拖，對未來另一半亦沒有太多幻想，反而更期待將來開的演唱會，連主題都諗好。 採訪：杜杜 攝影：羅安強形象：Peli Lam 髮型：Ping@AgnesLai 化妝：Stephen Lau@StephenMakeup 服裝：Kenzo 場地：Studio MetaGigi講到假期最想約的人，竟然跟食有關，「要睇嗰日想食乜嘢，我真係幾鍾意食。」更以甜酸苦辣來揀約會對象，「食甜嘢就想同屋企人、朋友、同學及老師。」雖然未經歷過太多辛酸，但食酸嘢就想到搵一班《聲夢》戰友，至於食苦嘢就唔使人陪，「雖然我唔係個不幸嘅人，都幾幸運，但苦真係得自己先體會到。」而食辣嘢就想到跟工作人員，「我7點call time，但佢哋比我更加辣，要早到set嘢，又要帶住咁重器材。」浴室開巡迴演唱會不過想來想去，Gigi都未想到跟男朋友約會，「以前會諗幾時會遇到同我一齊行嘅人呢？但搵到目標後，冇時間去諗嗰個人係點，不過有個界限係25歲，我同屋企人約定咗，不過緣份好難講，佢想嚟到你都阻止唔到。」Gigi對另一半只有兩個要求，「首先要孝順，對父母好，對我都唔會太差。最重要唔係我有幾愛佢，係佢有幾愛我，呢個係屋企人教我，聽完都覺得非常有道理。」搵對象唔急，Gigi更期待未知幾時會舉行的首個個唱，「希望可以好似放肆哋坐喺屋企梳化咁，或者有啲好華麗嘅場景，呢個要同工作人員溝通，因為轉景真係好辛苦，下個騷先華麗啦！」她愈說愈興奮，想着住睡衣唱，又話平日愛在浴室練歌，「我已經喺度開咗個巡迴演唱會，但對比喺浴室，更加鍾意喺後樓梯唱，迴音更大，我試過靈感到，即刻跑去後樓梯唱。」