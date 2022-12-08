形象：Peli Lam 髮型：Ping@AgnesLai 化妝：Stephen Lau@StephenMakeup 服裝：Kenzo 場地：Studio Meta
Gigi講到假期最想約的人，竟然跟食有關，「要睇嗰日想食乜嘢，我真係幾鍾意食。」更以甜酸苦辣來揀約會對象，「食甜嘢就想同屋企人、朋友、同學及老師。」雖然未經歷過太多辛酸，但食酸嘢就想到搵一班《聲夢》戰友，至於食苦嘢就唔使人陪，「雖然我唔係個不幸嘅人，都幾幸運，但苦真係得自己先體會到。」而食辣嘢就想到跟工作人員，「我7點call time，但佢哋比我更加辣，要早到set嘢，又要帶住咁重器材。」
浴室開巡迴演唱會
不過想來想去，Gigi都未想到跟男朋友約會，「以前會諗幾時會遇到同我一齊行嘅人呢？但搵到目標後，冇時間去諗嗰個人係點，不過有個界限係25歲，我同屋企人約定咗，不過緣份好難講，佢想嚟到你都阻止唔到。」Gigi對另一半只有兩個要求，「首先要孝順，對父母好，對我都唔會太差。最重要唔係我有幾愛佢，係佢有幾愛我，呢個係屋企人教我，聽完都覺得非常有道理。」
搵對象唔急，Gigi更期待未知幾時會舉行的首個個唱，「希望可以好似放肆哋坐喺屋企梳化咁，或者有啲好華麗嘅場景，呢個要同工作人員溝通，因為轉景真係好辛苦，下個騷先華麗啦！」她愈說愈興奮，想着住睡衣唱，又話平日愛在浴室練歌，「我已經喺度開咗個巡迴演唱會，但對比喺浴室，更加鍾意喺後樓梯唱，迴音更大，我試過靈感到，即刻跑去後樓梯唱。」