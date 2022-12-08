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Do姐將為HOY TV拍旅遊節目

2022-12-08 列印
■Do姐回復自由身後，首項工作是與HOY TV拍旅遊節目。
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鄭裕玲（Do姐）與TVB合作44年，今年突然決定離巢，10月底承認約滿TVB後不再續約，外界高度關注Do姐回復自由身的未來動向，究竟退休告別電視圈，抑或過檔ViuTV與她至愛MIRROR成為同門。據知恨去旅行的Do姐已答應為HOY TV拍攝旅遊節目。

HOY TV回覆記者查詢時承認將與Do姐合作拍攝旅遊節目，於2023年農曆新年後出發，暫定15集，詳情稍後公佈。
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