蔣祖曼指劇集播出後，身邊朋友讚好看，相信對某個年齡層的觀眾有共鳴；她坦言：「首次擔演女一角色壓力好大，初期擔心角色太暴躁、太惡，拍攝時導演嫌我不夠惡，其實好多人關心父母用錯方法。」由於蔣祖曼未拍過生活小品劇，拍攝時好多反應也不識做，笑言驚足半年，多得監製給她信心，其他演員也幫到手。
蔣祖曼首做女一驚足半年 朱晨麗讚朱敏瀚除衫有睇頭
蔣祖曼指劇集播出後，身邊朋友讚好看，相信對某個年齡層的觀眾有共鳴；她坦言：「首次擔演女一角色壓力好大，初期擔心角色太暴躁、太惡，拍攝時導演嫌我不夠惡，其實好多人關心父母用錯方法。」由於蔣祖曼未拍過生活小品劇，拍攝時好多反應也不識做，笑言驚足半年，多得監製給她信心，其他演員也幫到手。
煙火匯演10分鐘 天星小輪披彩燈 維港除夕倒數衝破疫境迎2023
新一年將至，旅發局在維港大搞除夕跨年倒數活動，屆時巨型倒數時鐘會重現會展的玻璃幕牆，踏入零時零分，更有十分鐘的「幻彩詠香江」加強版煙火匯演，供維港沿岸的市民觀賞。飲食及零售業界代表都認為維港跨年活動能...
2022-12-08
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習近平出席首屆中阿峰會
國家主席習近平昨晚抵達沙特阿拉伯首都利雅德，展開一連四日的訪問行程，期間將出席首屆中阿峰會。外交部發言人毛寧表示，習近平出席首屆中阿峰會具有劃時代意義，是雙方在當前形勢下加強團結協作的戰略抉擇。外交部...
2022-12-08
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客人留五星評分附「態度良好員工」照片 媽笑噴：這小子只坐在那裏啊
雲林縣斗六市一名飼主Cecil Ko經營飲料店，平常沒事都帶著5歲柯基「弟弟」來顧店。媽媽忙完過年，心血來潮打開店裡評價，意外驚見一則爆笑留言。客人稱讚店裡員工服務態度良好、給予五顆星，媽媽見本尊照好...
2022-12-07
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二手頻錄低價成交
近期樓市氣氛低迷，屋苑頻錄低價成交。天水圍居屋天富苑3房戶，以350萬（居二市場價）易手；將軍澳廣場中層單位以645萬易手，皆造價偏低。天富苑3房350萬易手祥益地產高級分行經理林家倫表示，天水圍居屋...
2022-12-08
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A股軟內房物管股受壓 恒指跌626點失萬九關
隔晚美股續弱，恒指昨日隨外圍低開60點，其後中國政治局會議稱明年經濟工作要堅持穩字當頭，繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，以及內地優化疫情防控新十條發佈等利好消息支持下，恒指由跌轉升，最多升29...
2022-12-08
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葡軍大勝變配角 C朗窮途末路
葡萄牙周二於卡塔爾世界盃十六強6:1大勝瑞士，但隊長C朗拿度笑不出，皆因他被貶後備是個人在世盃首次，更不是味兒是替代自己的小將干卡路拉莫斯大演帽子戲法。這名三十七歲老將之前仍效力曼聯時退居副選卻不認老...
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新加坡直擊 男神現身為《財閥》造勢零架子 宋仲基直認唔恨做富二代
由韓國男神宋仲基、李星民和申鉉彬等主演的Viu Original原創韓劇《財閥家的小兒子》播出後好評如潮，收視勢如破竹，第八集已登上今年韓劇收視冠軍，掀起全城熱話！該劇於昨日在新加坡舉行記者會，宋仲基...
2022-12-08
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李一飄 - 重典懲亂拋垃圾 提高公民意識治本｜社論
據《星島日報》的獨家報道，環境及生態局已向立法會提交文件，提出調高亂拋垃圾及店舖阻街定額罰款的初步建議，日後亂拋垃圾或會由罰一千五百元調升一倍至三千元；而店舖阻街則由一千五百元大增四倍至六千元。有關建...
2022-12-08
- 李純恩 - 福岡緣份｜好好過日子
- 盧永雄 - 通關希望在明天｜巴士的點評
- KellyChu - 環保聖誕裝置南豐紗廠展出至一月 南豐agnès b.攜手締造綠色聖誕｜Executive日記
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何澤堯梁家俊雙季軍 呂健威做練馬師王 馬昆蘇兆輝 騎師賽雙冠軍
昨晚舉行一年一度的騎師賽，結果出現雙冠軍和雙季軍，馬昆和蘇兆輝各以一冠一殿成績封王，騎師王平頭奪冠；而雙季軍是何澤堯和梁家俊，他們同樣勝出其中一關賽事。其餘呂健威勝出「威威鬥士」和「純金酒杯」，與何澤...
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