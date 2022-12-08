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蔣祖曼首做女一驚足半年 朱晨麗讚朱敏瀚除衫有睇頭

2022-12-08 列印
■朱晨麗笑言第一日開工，便已見識朱敏瀚的body。
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朱晨麗、朱敏瀚及蔣祖曼等為《輕·功》宣傳；朱敏瀚透露《輕》劇中做裸模要除衫，朱晨麗戲言好益她，第一日開工已拍這場戲，並大讚對手的身形是Top 3，她心目中的三甲人選是湯告魯斯及C朗，朱敏瀚聽到好開心，他透露拍攝期間疫情最嚴重，健身室要關閉，只能在家中用僅餘的器材操肌，因器材不足今次操得最吃力，與理想有差距。

蔣祖曼指劇集播出後，身邊朋友讚好看，相信對某個年齡層的觀眾有共鳴；她坦言：「首次擔演女一角色壓力好大，初期擔心角色太暴躁、太惡，拍攝時導演嫌我不夠惡，其實好多人關心父母用錯方法。」由於蔣祖曼未拍過生活小品劇，拍攝時好多反應也不識做，笑言驚足半年，多得監製給她信心，其他演員也幫到手。■蔣祖曼好擔心角色令人覺得太惡。
■蔣祖曼好擔心角色令人覺得太惡。
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