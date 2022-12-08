毛舜筠獲意大利獎項感榮幸

毛舜筠（毛姐）獲薩蘭托國際電影節（SIFF）頒發「Salento Cinema Actor Award - City of Tricase」獎項，毛姐感到既榮幸又開心，毛姐透露，大概在上月生日時收到經理人通知獲獎，她開心得掩着電話笑了一輪，問到是否今年62歲最好的生日禮物？毛姐認為是今年最好的禮物。



毛姐又表示獲老公區丁平大讚，「你好威喎！個獎好難攞到。」問到會怎樣慶祝？毛姐表示等女兒由外國返港後一家人食餐飯，大前提是不用她下廚。