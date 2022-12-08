新加坡直擊 男神現身為《財閥》造勢零架子 宋仲基直認唔恨做富二代

■宋仲基離場時特別行近Fans，與他們握手。

■宋仲基有求必應，為現場粉絲簽名。

■37歲宋仲基凍齡有術，皮膚超好。

■現場好猛太陽，但宋仲基一點也沒有不耐煩。

■宋仲基笑稱現實生活中並不想做「財閥家的小兒子」。

■男神在新加坡出席活動，完全零架子。

■宋仲基與李星民合演的《財閥家的小兒子》，穩坐今年最高收視劇集。

由韓國男神宋仲基、李星民和申鉉彬等主演的Viu Original原創韓劇《財閥家的小兒子》播出後好評如潮，收視勢如破竹，第八集已登上今年韓劇收視冠軍，掀起全城熱話！該劇於昨日在新加坡舉行記者會，宋仲基親自現身為劇集宣傳造勢，心情靚靚的他沿途向現場人士禮貌點頭打招呼及做心心手勢，零架子非常親民！劇中宋仲基飾演富家子弟，但他笑言現實生活中並不想做「財閥家的小兒子」。韓劇《財閥家的小兒子》上月18日於多地同步播出，並在香港、新加坡、泰國、印尼及菲律賓等地取得亮眼收視。宋仲基昨日出席《財》劇於新加坡舉行的記者會為劇集宣傳，本報記者現場直擊男神的號召力，雖然當地天氣炎熱，在烈日當空下，仍然吸引過百粉絲一早到場霸位，想一睹偶像風采。宋仲基大約在下午2時15分現身，以一身白色恤衫配墨綠色西褲及白色布鞋登場，打扮causal，臉上露出燦爛的笑容，心情靚靚，相當有型，沿途更向現場人士禮貌點頭打招呼及做出心心手勢，非常親民。在記者會結束後，他離場時更特別走近等候的粉絲，與他們握手及簽名。最鍾意食新加坡胡椒蟹宋仲基昨日在記者會上分享今次已經是第七、八次來新加坡，他最鍾意食當地馳名的胡椒蟹，更透露昨日早上去了打高爾夫球。被問到甚麼原因令他接拍這個角色，宋仲基表示因為信任編劇金泰姬，二人在2010年劇集《成均館緋聞》亦合作過，與對方一齊成長，所以一聽到金泰姬做編劇便一口答應。在劇中，宋仲基飾演一位富家子弟，而且在學校很受歡迎，宋仲基笑言現實生活中不想做「財閥家的小兒子」，因為拍完這套劇後，覺得有錢便會衍生很多家庭糾紛，而且錢亦不是他人生首要的；至於他的中學時期，宋仲基指他就讀的中學是一間男校，到大學才有女生，他亦不像劇中的角色，學生時期的他比較文靜，是一位很普通的學生。《財》劇集復仇與穿越的題材於一身，劇情描述為財閥工作卻被誣陷私吞資金而慘遭殺害的「尹炫優」（宋仲基飾），意外重生到1980年代變成了該財閥家的小兒子「陳導俊」，其後憑藉前世的記憶與知識，為了侵吞整個家族企業，一步步成長，並展開復仇故事。37歲的宋仲基魅力不減，風采依舊，重回校園飾演清純大學生毫不違和，劇集現正在黃Viu播出。