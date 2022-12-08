奧莉花着「復仇裙」晒好身材 「死侍」爆老婆就快生第四胎

■真空上陣的奧莉花大晒白滑背。 路透社

■賴恩雷諾士獲封「人民偶像」。 美聯社

■「雷神」基斯封「年度電影男星」。

美國年度頒獎禮「People's Choice Awards」6日在加州聖達蒙尼卡舉行，紅地氈上星光熠熠。剛與Harry Styles分手的女星奧莉花懷特，以一襲黑色透視裙搶盡鏡頭，真空上陣的她露背兼晒長腿，盡現美好身段。有傳媒就形容這襲戰衣是新一代「復仇裙」，意指她要show quali，讓舊愛Harry知道走寶！可惜這夜奪得「年度男歌手」的Harry並未到場領獎，浪費了奧莉花的心思。至於「年度電影」由《奇異博士2：失控多元宇宙》奪得，「紅女巫」伊莉莎白歐森亦憑此片奪得「年度電影女星」和「年度動作明星」。「年度動作電影」則是《壯志凌雲：獨行俠》，「雷神」基斯咸士禾夫則憑《雷神奇俠4：愛與雷霆》封「年度電影男星」。「死侍」賴恩雷諾士獲封「人民偶像」，他領獎時提到愛妻碧琪麗芙莉，獲全場歡呼，賴恩又提到第四胎快將出世，幸福到爆！