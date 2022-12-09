■阿姐都有點名，大讚東東多才多藝。

■東東賽前唔知自己被封「6樓搲撈王」，形容有啲難受。

■東東獲獎後回家開直播，表現同樣好激動。

■威仔唔想變喊包，但一提到爸爸眼淚就失控。

■東東及威仔孖住入圍角逐「飛躍進步男藝人」獎。

■兩人奪「全能司儀」得來不易，所以開心到不得了。

黃建東與蔡國威早前奪得TVB《全能司儀選拔大賽2022》冠軍，有機會在台慶《香港小姐再競選》中任司儀，兼且雙雙入圍角逐「飛躍進步男藝人」。蔡國威喊住表示未能跟已故爸爸分享喜悅是人生憾事；而東東於家中開live就激動爆喊，感慨成績得來不易。採訪：方騫平 攝影：鄧國良服裝：ROMAGO（黃建東） 、DECISION（蔡國威）黃建東與蔡國威最開心得到認同，多咗好多觀眾認識。入行11年，41歲的黃建東形容入圍「飛躍」經已係一件好榮幸的事；而49歲蔡國威分別在ATV及TVB工作20年及6年，o依家才有機會提名「飛躍」獎已經賺咗，他笑說：「咁舊公司都冇呢啲獎，所以呢個對我嚟講係一個交代。」中佬的心事問到被封為「6樓搲撈王」嘅東東是否代表成功搲撈呢？他尷尷尬尬說：「其實之前完全唔知道有呢個封號，聽到都有啲難受，搞到我o依家唔敢再上6樓製作部，好驚啲同事覺得我好煩，變咗好乞人憎。」講返以前厚住面皮摸上6樓，他說：「我feel到同事未必想同我傾偈，有啲甚至遠遠回應『得㗎喇！有適合會話你知。』打發我走，我惟有打圓場，9秒9話打搞晒，係一件好唔型嘅事。」蔡國威自言面皮薄未上過6樓。有今日成績，除咗多謝舊公司幫忙，他帶淚感謝已故爸爸：「我係單親家庭長大，爸爸反對我入行，兩父子經常為此而爭拗，但其實佢內心對我好好，最遺憾當年被人話喺二奶台做『二打六』，又攞唔到錢返屋企，到我搵到錢時佢就病咗，對佢補償唔到，兩父子連旅行都未去過。」