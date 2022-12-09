泫雅與Dawn分手後 發帖晒新紋身半裸照

■上月驚傳她跟未婚夫Dawn分手。

韓國組合4Minute前成員泫雅，在上月底驚傳她跟未婚夫Dawn宣佈分手的消息後一直未有露面，直至昨日凌晨，她終於在社交網首度發帖，以多張半裸照震撼粉絲的眼球。泫雅凌晨在IG貼三張半裸照，照片中的她只穿一條黑色滾着白色蕾絲邊的內褲，半裸上身的她背向鏡頭，大晒其腰間的新紋身：一對紅色張開的翅膀。雖然泫雅沒有發放任何文字，但一對翅膀似乎象徵着她要告別七年的感情，迎接新的開始。除新紋身外，泫雅手背上的舊紋身也成為焦點，因為她仍留有和Dawn的情侶紋身。