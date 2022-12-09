《膠戰》鐵粉Asha合作完冇晒幻想 Jeffrey講廢話驚訝德斌識笑相逢恨晚

■Asha望住Jeffrey不停發表對德斌「愛的宣言」，冇晒意見。

■《百》劇日前舉行記者會，Jeffrey跟德斌黐到實。

■Jeffrey跟德斌在劇中，對手戲不算太多。

■劇中Jeffrey狂追Asha，每次見面都慣性跟對方示愛。

■Asha跟AL繼《大叔的愛》再合作，演情侶拍親密戲會怕醜。

■Jeffrey跟娟姐愛犬「烏冬」有不少對手戲，大讚牠超乖。

■劇中Jeffrey跟AL爭Asha，大搞三角戀。

■Jeffrey視德斌為努力目標，希望年紀大都跟對方一樣有型。

■Asha曾擔心鬼妹仔外形影響演出機會，幸好現在劇接劇。

Jeffrey（魏浚笙）和Asha（徐㴓喬）在新劇《百萬同居計劃》首度合作，劇中Jeffrey狂追Asha，見親面都會示愛，相當癡纏。本是《膠戰》鐵粉的Asha承認跟Jeffrey合作後冇晒幻想，仲大爆現實中的男方「情傾」黃德斌，眼中「德斌No.1」的24歲Jeffrey坦認跟59歲的黃前輩相逢恨晚，因為後者竟然聽得明自己嘅無聊廢話，更唔怕肉麻講到出口識到德斌是拍《百》劇最大收穫，呢對相差35年的「廢話友誼」爆笑又有愛！採訪：杜杜 攝影：Stanley服裝：MAX&Co.（Asha）、 CHANEL（Jeffrey）Asha本身好迷《膠戰》，可惜接觸偶像Jeffrey後完全改觀，「都想知『煨Sir』（Jeffrey在節目中的花名 ）平時係點呢？接觸後我同阿娟嘅反應都係唔接觸會好啲，哈哈！識咗佢後嗰種有趣，佢想大家都開心嘅氛圍，都會對佢加分。」至於Jeffrey點睇Asha？答案非常Jeffrey，「我對Asha嘅認識係個外國人，點知佢真係一個外國人，佢講中文同英文都十分之流利，十分之厲害，估唔到佢中文咁好，咬字咁正，所以very good。」Jeffrey教AL跳舞好開心Asha和Jeffrey覺得一班人在大宅開工好玩，而有份演出、娟姐的愛犬「烏冬」，亦是另一個開心果，牠跟Jeffrey有不少對手戲，演技更令Jeffrey甘拜下風，「烏冬係憂鬱型，哈哈！我真係未見過咁乖嘅狗，佢真係唔吠，好定，行路施施然，好似成個世界得我，未見過咁cute嘅狗狗。」Asha更爆烏冬是唯一有替身的演員，Jeffrey解釋，「嗰幕戲佢要吠，哎吔，佢吠唔到，就有隻假烏冬，嗰隻係肥版嚟，好漲。」講到難忘場口，Jeffrey又有分享，「大家都知我喺《膠戰》裹面係跳舞擔當，去到《百》劇就做跳舞老師，有場我教阿Lo（盧瀚霆）跳舞，真係講起都開心，阿Lo都乞人憎，我教完後佢話，『喂，你頭先好似唔係咁做㗎喎，你做多次嚟睇吓』，我跳一次佢好似已經識晒，屈機，跟住佢點返我轉頭，跳過舞真係唔同啲，真係好勁。」Jeffrey叫前輩做德斌兄睇到呢度大家都feel到Jeffrey真係好多嘢講，之前德斌和娟姐接受《頭條日報》訪問已講過，原來Jeffrey自己都知，「有時都會遇到啲人覺得我煩，所以平衡要取得好啲，但有時控制唔到，我係嗰啲0到100，一煩就好Q煩，但又可以完全唔講嘢，當大家話『你好煩』，我就收埋唔開心一陣。」Asha稱Jeffrey覺得演得唔好時最靜，他說：「自己收一收皮先，唔好畀外來因素影響自己，做好自己嘅嘢先再嘈。」娟姐訪問時爆Jeffrey同德斌有特殊關係，兩人極冤氣，原來Jeffrey最初面對德斌時都驚，但在大宅拍咗幾日便開始熟絡，「好似我講埋啲好無聊嘢，feel到佢又識笑喎！應該係同一類人，哈哈！冇反應真係唔敢埋身㗎！」他再講冧掂德斌方法，「我個人不嬲都好直，前輩當然要尊重，但係前輩都係人，都要做朋友，大家個距離先可以拉近，當然我同德斌兄係咁啱夾到啦！真係開心！」Jeffrey等德斌70歲再挑戰Jeffrey拍《I SWIM》已經用拗手瓜同人混熟，今次都不例外，早前他在記者會已經提過，挑戰德斌做引體上升輸了，他做到15次，而德斌做到20次，「我玩先，佢睇住我個數嚟打，哈哈！真係高手，我最近同佢食糖水，我話『等你70歲再玩，哈哈！隨住你嘅年齡我就會戰勝你』。」原來他私底下亦有約德斌踩單車，更無所不談，前輩亦會給他不少意見，「佢經驗豐富嘛！佢會話『你可以試吓點做囉！』帶我去唔同角度諗吓。」Asha認為Jeffrey同德斌夾，因兩人都是金牛座。Jeffrey都認同識到德斌是拍《百》劇最大收穫，「感恩，講起都開心！」Asha笑他：「德斌No.1呀！」Jeffrey更恨同德斌再合作，「做爺孫，哈哈！做老竇啦！」Asha提議不如做阿哥，他竟然話：「做阿哥佢抆啲，哈哈！做老竇都OK，佢現實中都有啲老竇feel，好鍾意講道理。」