《無間道》20周年 馮德倫推「無間猿」收藏品

■馮德倫將《無間道》帶入Web3世界。

今年是電影《無間道》上映20周年，除本月12日會上映4K數位修復版外，馮德倫亦特意將《無間道》帶入Web3世界，以《無》為藍本，推出「無間猿」系列的數位收藏品，雖然他沒有參與過該片的拍攝，但希望在不觸碰經典的情況下，以另一方式讓新一代認識《無間道》。馮德倫昨日就送一個特別版的數位收藏品給《無》的導演劉偉強，講到《無》轉眼已經上映20年，劉偉強笑言自己都不知時間過得那麼快，透露《無》特意配合20年前的上映日期，安排於本月12日重返大銀幕，問到會否原班人馬再拍？他笑言不會，但可考慮拍另一題材。