林鈺洧唔開心想人安慰林俊賢網絡熱搜登首位

■龍婷獻唱，獲「老友至Like好聲音」獎項。

林鈺洧的父親林俊賢早前與前妻Jasmine隔空罵戰，力壓當紅歌手張敬軒、林家謙、林志穎等成為網絡熱搜娛樂名人第一位，林俊賢受訪表示不開心，林鈺洧昨日在活動也稱：「我都好唔開心，想有人安慰！」並指最近沒有跟爸爸聯絡，但就會祝對方聖誕快樂。當選港姐冠軍後是非多多的林鈺洧，與梁超怡及邢慧敏，聯同《中年好聲音》16位參賽者出席長者同樂活動。林鈺洧表示參選時曾被導師趙增熹批評不會發聲，平日喜歡在浴室唱歌，自己都有興趣學習。問她是否「地獄歌后」？她就自認包尾。另外，參賽者龍婷以《月亮代表我的心》打動在場老友記，獲頒「老友至Like好聲音」獎項。