Eason以太空裝揭序幕25場跨年紅館騷開鑼

■Eason以太空人裝扮開騷，又唱又跳。

■徐濠縈和女兒（右一、右二）及馮德倫、舒淇兩公婆睇頭場騷。

陳奕迅（Eason）2019年受疫情影響，取消《Fear and Dreams》紅館演唱會，三年後終於回歸舉行25場聖誕跨年騷，昨晚正式在紅館開鑼，相隔9年重返紅館舞台，更帶來紅館史上最巨型電子屏幕，橫71米、高14.5米由紅館頂一直伸延到台面，及兩邊山頂。Eason獲太太徐濠縈和女兒、舒淇和馮德倫兩夫婦等捧場。序幕以Eason睡在牀的影像點題「Fear and Dreams」，枕頭滿佈恐怖爬蟲並在Eason口鼻鑽出來，他驚醒即跌進牀褥的無底深淵並飛進太空，《2001太空漫游》前奏響起，Eason一身太空人裝站在「太空艙」上在台中升起出場，與十多位太空人舞者載歌載舞。隨後一班黑色妖怪雀鳥出場，響起《人神鬥》前奏，歌曲最尾畫面呈現世界峰煙四起，核彈一爆萬物倒塌，紅館歸於黑暗寂靜。