Eason以太空裝揭序幕25場跨年紅館騷開鑼

序幕以Eason睡在牀的影像點題「Fear and Dreams」，枕頭滿佈恐怖爬蟲並在Eason口鼻鑽出來，他驚醒即跌進牀褥的無底深淵並飛進太空，《2001太空漫游》前奏響起，Eason一身太空人裝站在「太空艙」上在台中升起出場，與十多位太空人舞者載歌載舞。
隨後一班黑色妖怪雀鳥出場，響起《人神鬥》前奏，歌曲最尾畫面呈現世界峰煙四起，核彈一爆萬物倒塌，紅館歸於黑暗寂靜。
疫情近三年，終再有郵輪以香港作航點。皇家加勒比集團旗下銀海郵輪的銀靈號，將於明年一月十八日抵港，停泊尖沙咀海運碼頭並於翌日啟航往新加坡，為近三年來第一艘接載境外遊客訪港，以及首個於香港出發的國際郵輪航...
2022-12-10
中國商用飛機有限責任公司（下稱中國商飛）昨早向中國東方航空交付全球首架C919大型客機。東方航空將引進五架C919客機，預料明年春季投入服務。據航班查詢軟件飛常準顯示，C919從上海浦東機場飛赴上海虹...
2022-12-10
日本億萬富翁前澤友作計劃明年展開dearMoon太空之旅，收到約一百萬人報名，終邀請八位藝人、藝術家和運動員等與他一起繞月飛行。八人名單揭曉，包括南韓組合BIGBANG成員T.O.P（崔勝鉉）。前澤友...
2022-12-10
港鐵大圍站上蓋大型屋苑柏傲莊I已獲批滿意紙，發展商陸續發信通知業主收樓，日前開放現樓予傳媒參觀，當中綠化園林及會所面積約28萬方呎，住客會所「FARM PAVILION」以莊園為主題，會所最大亮點是設...
2022-12-10
內地上月CPI數據符合預期，加上隔晚美股三大指數反彈，帶挈港股昨日向上挑戰2萬大關。恒指高開34點，早段曾倒跌45點，惟資金追捧內房、中資股等板塊，大市其後曾抽高476點，高見19926點，迫近2萬大...
2022-12-10
今晚卡塔爾世界盃八強，葡萄牙將於阿爾圖馬馬球場鬥摩洛哥，從賽前操練所見，隊長C朗拿度如上圈般先任後備。這名三十七歲老將又淪為替補，事件惹來各界關注，但他於社交媒體圖文並茂指出與隊友關係良好，全隊目標一...
2022-12-10
林作舊愛「十優港姐」麥明詩（Louisa）最近秘密跟昂藏六呎（183cm）的前副機師，現轉行保險的緋聞男友盛勁為（Keith）同遊北海道，由於Keith外形高大靚仔，有傳媒將佢同林作比較，仲話後者得1...
2022-12-10
內地推出抗疫「新十條」，統一了全國放寬抗疫措施的安排。西方媒體早前一直針對中國嚴謹的抗疫安排，認為限制了人民的自由。到中國放開限制的時候，他們又轉口說中國未來會出現疫情洪峰，中國將抵受不了。我的看法剛...
2022-12-10
昨晚舉行一年一度的騎師賽，結果出現雙冠軍和雙季軍，馬昆和蘇兆輝各以一冠一殿成績封王，騎師王平頭奪冠；而雙季軍是何澤堯和梁家俊，他們同樣勝出其中一關賽事。其餘呂健威勝出「威威鬥士」和「純金酒杯」，與何澤...
2022-12-08