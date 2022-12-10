洪永城做老竇後復拍《法證V》 被王敏奕指變咗樣

■陳曉華要靠食黑朱古力keep身形。

洪永城、王敏奕及陳曉華等昨日出席《法證先鋒V》活動，洪永城談到生日與女兒過二人世界，他表示：「記得拍《法證V》時女兒出生，我之後歸隊，敏奕說我不連樣了！」王敏奕笑說：「佢變咗慈父，成個感覺唔同晒，平時搞笑搞氣氛，但生女後突然成熟了，還會照顧其他人，一直笑咪咪咁。」問到拋下老婆如何安撫對方？洪永城笑言不知道如何安撫，王敏奕聞言笑說：「不要太出面，一返屋企要先錫老婆再錫女！」陳曉華現時忙於趕拍新劇《異空感應》廠景，導致睡眠不足，感覺瘦了，為保持體形連戲會食零食，發明食黑朱古力補充體力，拍一場食一粒，一日食約20粒。