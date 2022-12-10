陳曉華現時忙於趕拍新劇《異空感應》廠景，導致睡眠不足，感覺瘦了，為保持體形連戲會食零食，發明食黑朱古力補充體力，拍一場食一粒，一日食約20粒。
洪永城做老竇後復拍《法證V》 被王敏奕指變咗樣
陳曉華現時忙於趕拍新劇《異空感應》廠景，導致睡眠不足，感覺瘦了，為保持體形連戲會食零食，發明食黑朱古力補充體力，拍一場食一粒，一日食約20粒。
旅遊業好消息 疫鎖三年再起航首艘國際郵輪回港
疫情近三年，終再有郵輪以香港作航點。皇家加勒比集團旗下銀海郵輪的銀靈號，將於明年一月十八日抵港，停泊尖沙咀海運碼頭並於翌日啟航往新加坡，為近三年來第一艘接載境外遊客訪港，以及首個於香港出發的國際郵輪航...
2022-12-10
- 將藍隧道明通車 將隧免收費
- 網傳港鐵列車緩衝器鬆脫相
- 太古城中心 冬日「Story Traveller」走進11米高聖誕樹漫遊聖誕故事
- MCP新都城中心 Barbie冬日夢幻之旅 珍藏展覽百變造型多面睇
- Citywalk荃新天地 「Merry Christmas! Goodbye Plastic!」 3大遊樂專區體驗冰川世界
- 荷里活廣場 屁屁偵探．噗噗！聖誕大冒險！ 全港首玩屁屁偵探冰壺大挑戰
- YOHO MALL 雪影極幻森林 暢遊雪國童話式小鎮
- 港鐵商場 齊賞聖誕限時購物優惠 每日獎賞高達$1,000
- 屯門市廣場 《寶可夢 朱/紫》冬日冒險之旅 7米高皮卡丘「巨」萌登場
- 東薈城名店倉 珍寶珠FUNtastic World 珍寶珠FUNtastic World 登上5米高熱氣球展開校園FUN-cation
- 慈雲山中心 Jagabee 魔法「卡」年華 首設逾78平方米巨型魔法陣
- PopWalk天晉 炫彩聖誕樂園 探索13米長魔幻迷宮
- 上水廣場「Sonny Angel 甜粉聖誕派對」 全新6大至萌節日系列造型登場
- YM2裕民坊 Pocky聖誕玩味之作 經典Pocky設計廊全面睇
- 淺水灣灘畔商場the pulse Enchantale by the Sea 幻海魔法童話小鎮
- Mira Place Let's Gala This Christmas 盛會打卡及聖誕優惠
- 星街小區呈獻 Enchanting Snowflakes星幻．雪花 回收膠樽升級成聖誕裝飾 「塑」造聖誕冬雪仙境
- 荃灣廣場呈獻Disney主題綠悠夢幻聖誕 兩大主題公園8大必影打卡位
- 新城市廣場 蠟筆小新冬日市集 草泥馬「癒」悅聖誕
- 東港城HOHOHO! Amazing Christory Museum! 與芬蘭小精靈過聖誕
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
料明年春季投入服務 首架國產C919客機交付
中國商用飛機有限責任公司（下稱中國商飛）昨早向中國東方航空交付全球首架C919大型客機。東方航空將引進五架C919客機，預料明年春季投入服務。據航班查詢軟件飛常準顯示，C919從上海浦東機場飛赴上海虹...
2022-12-10
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
日富豪邀韓流天王T.O.P等8人繞月
日本億萬富翁前澤友作計劃明年展開dearMoon太空之旅，收到約一百萬人報名，終邀請八位藝人、藝術家和運動員等與他一起繞月飛行。八人名單揭曉，包括南韓組合BIGBANG成員T.O.P（崔勝鉉）。前澤友...
2022-12-10
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
大圍柏傲莊I莊園會所曝光
港鐵大圍站上蓋大型屋苑柏傲莊I已獲批滿意紙，發展商陸續發信通知業主收樓，日前開放現樓予傳媒參觀，當中綠化園林及會所面積約28萬方呎，住客會所「FARM PAVILION」以莊園為主題，會所最大亮點是設...
2022-12-10
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
恒指連升兩周逼近2萬關
內地上月CPI數據符合預期，加上隔晚美股三大指數反彈，帶挈港股昨日向上挑戰2萬大關。恒指高開34點，早段曾倒跌45點，惟資金追捧內房、中資股等板塊，大市其後曾抽高476點，高見19926點，迫近2萬大...
2022-12-10
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
C朗坐歪 B費伏「摩」
今晚卡塔爾世界盃八強，葡萄牙將於阿爾圖馬馬球場鬥摩洛哥，從賽前操練所見，隊長C朗拿度如上圈般先任後備。這名三十七歲老將又淪為替補，事件惹來各界關注，但他於社交媒體圖文並茂指出與隊友關係良好，全隊目標一...
2022-12-10
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
被笑矮過麥明詩新歡20cm不忿反擊 林作診所度高171cm自High高過郭富城
林作舊愛「十優港姐」麥明詩（Louisa）最近秘密跟昂藏六呎（183cm）的前副機師，現轉行保險的緋聞男友盛勁為（Keith）同遊北海道，由於Keith外形高大靚仔，有傳媒將佢同林作比較，仲話後者得1...
2022-12-10
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
盧永雄 - 內地會挺過這一波疫情｜巴士的點評
內地推出抗疫「新十條」，統一了全國放寬抗疫措施的安排。西方媒體早前一直針對中國嚴謹的抗疫安排，認為限制了人民的自由。到中國放開限制的時候，他們又轉口說中國未來會出現疫情洪峰，中國將抵受不了。我的看法剛...
2022-12-10
- 李純恩 - 沒甚麼要甚麼｜好好過日子
- 張灼祥 - 深潛一萬米｜人間遊戲
- Cally - 將軍澳中心推出「通車消費月」 免泊優惠賀跨灣大橋通車｜商界講呢啲
- KellyChu - 參展商大讚特首隨和 李家超撐工展會 花2700元掃貨刺激經濟｜Executive日記
- KellyChu - 又到聖誕 7海濱推出限定聖誕裝置｜Executive日記
- Cally - 「味力」韓國－主廚餐桌 型格韓國菜 一月有得跟大廚學｜商界講呢啲
- Cally - 新年派發印花換購新廚具｜商界講呢啲
- Cally - 聖誕新年好想同班朋友食大餐｜商界講呢啲
- Cally - 女士頭髮變薄唔使無厘神氣｜商界講呢啲
- Cally - 準媽媽要注意黃金補身期！｜商界講呢啲
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
何澤堯梁家俊雙季軍 呂健威做練馬師王 馬昆蘇兆輝 騎師賽雙冠軍
昨晚舉行一年一度的騎師賽，結果出現雙冠軍和雙季軍，馬昆和蘇兆輝各以一冠一殿成績封王，騎師王平頭奪冠；而雙季軍是何澤堯和梁家俊，他們同樣勝出其中一關賽事。其餘呂健威勝出「威威鬥士」和「純金酒杯」，與何澤...
2022-12-08
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6