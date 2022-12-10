■周秀娜首次見MC，笑言不敢問他買飛事宜。

張天賦（MC）和周秀娜前晚出席活動，MC即席獻唱兩首歌，吸引周秀娜拍片，她笑言首次與MC見面，大讚對方唱歌好聽，要拍片與粉絲分享福利，已當作看了演唱會。周秀娜上個月在大馬拍電影《爆裂點》返港後確診，喉嚨痛兼失去味覺兩星期，愛吃的她大感痛苦，平時不食杯麵怕浮腫，恢復味覺後即刻食。剛度過26歲生日的MC，自爆今年破紀錄有5個蛋糕慶生，但只得個睇字，要為演唱會節食。談到演唱會，他自認唔識講嘢，故請老師教導，望能在肢體語言上處理得更好。談到有指演唱會門票被抄貴三倍，MC說：「知呀，唯有同公司爭取可否加場或現場直播機會。」