被笑矮過麥明詩新歡20cm不忿反擊 林作診所度高171cm自High高過郭富城

矮仔發聲■林作指曾志偉及郭富城雖然身材矮細，但叻人就係叻人。

唔怕比較■林作否認急於澄清高度係怕比較，只係想提供正確資料。

不成比例■林作笑指自己size同身高不成比例，他因為基因變異下體又dark又大。

消失「鳥兒」■盛勁為曾穿三角泳褲參與水上活動，曾被網民取笑係消失「鳥」，事後裝「巨鵰」玩嘢。

拍拖外遊■林作強調跟裕美感情冇變，明年1月打算坐商務位去北海道滑雪。

逝去的愛■同麥明詩情已逝多年，強調已沒有感覺。

重返舊職■航空業淡季，盛勁為轉做保險謀生，傳他即將回歸做回老本行。

周圍抽水■「抽水王」林作因懷疑陳凱琳胞弟Derek血統問題，願意出100萬要求驗DNA證親生。

身材惹火■麥明詩不時大晒事業線，身材好惹火。

回應網民■對網民「cheap到坐econ位」論，麥明詩回應要用就快過期的Asia Miles嚟換。

受到騷擾■自發公開向盛生發出打擂台戰書後，不停收到來自印巴裔嘅電話及網上轟炸。

林作舊愛「十優港姐」麥明詩（Louisa）最近秘密跟昂藏六呎（183cm）的前副機師，現轉行保險的緋聞男友盛勁為（Keith）同遊北海道，由於Keith外形高大靚仔，有傳媒將佢同林作比較，仲話後者得160cm。林作對此相當不滿，他即相約《頭條日報》記者到診所度高，有圖有片有真相，171cm無花無假，同盛生身高差絕對冇20cm！強調自己唔算矮仔的林作仲自high：「我分分鐘多郭富城1公分呀！」最後仲話搭飛機當然要搭商務位，明寸32歲的盛生坐經濟艙去旅行。採訪：方騫平 攝影：鄧國良林作大大聲公開自己171cm（5呎7吋）高，唔好屈佢：「話我係160就真係矮，咁講係陷我不義。以我定義169以下，好似鍾培生咁就係矮仔，過咗170係叫正常，但唔係高佬！我身高係完美嘅，同城城、木村拓哉差唔多，亦唔認同183會有乜着數，正常咪得囉，過往分別跟150至170多嘅女仔拍過拖，呢個高度香港所有女士都接受到。」又提陳凱琳胞弟基因變異林作向盛生下戰書打擂台，坦承唔認輸，但就否認放唔低舊情：「如果係念念不忘，一早有唔同嘅反應啦，我唔係因為對方係邊個（下戰書），係要表達，唔好以為細粒啲就唔掂，我咁嘅size好好揪，今次係矮仔跟高佬對決，要鬥身高同大細，亦係好機會為矮細身材，好似邱吉爾、鄧小平、甚至曾志偉平反一吓，叻人就係叻人。而驟眼望落去，佢（盛勁為）都幾高嘅，但大隻就講唔上，靚仔更加麻麻哋。」林作再抽陳凱琳胞弟水，「我好似陳凱琳胞弟Derek一樣，食得外地嘢多搞到基因變異，佢上身變印度樣，我下體變黑人，又dark又大……」仲搞笑話會搵裕美作證。寸爆盛勁為做保險唔專業問到可會祝福麥明詩及盛勁為？林作聲稱要保護前度，從來唔會用感情事嚟「抽水」，所以唔評論。作為「抽水王」的他堅持，只會向一啲涉及公眾利益及唔公允嘅事抽水，語畢乘機鬧爆傳聞將重操故業做返副機師的盛勁為：「以保險業嚟講，如果從業員做做吓保險跳返去做副機師，啲單交畀其他人跟嘅話，呢啲有損守則係唔OK，做一個行業要認真去做，唔好三心兩意重操故業。好似拍拖咁，唔可以玩完又返去，一腳踏兩船，呢個係原則問題。」林作再繼續加兩腳：「講返保險業，如果真係好好哋去做，收入多到一個地步係冇可能搭飛機經濟艙，講完。唉！男人要做好佢嘅事業，然後照顧自己家人及同伴，我認為我隨時飛又得，飛去邊都得，最少都可以搭商務艙，過咗30歲後立志唔坐經濟艙喇，呢個唔係換里數嘅問題係原則問題，咁換完可以加錢啫，係咪呀！」