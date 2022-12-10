被笑矮過麥明詩新歡20cm不忿反擊 林作診所度高171cm自High高過郭富城

採訪：方騫平 攝影：鄧國良
林作大大聲公開自己171cm（5呎7吋）高，唔好屈佢：「話我係160就真係矮，咁講係陷我不義。以我定義169以下，好似鍾培生咁就係矮仔，過咗170係叫正常，但唔係高佬！我身高係完美嘅，同城城、木村拓哉差唔多，亦唔認同183會有乜着數，正常咪得囉，過往分別跟150至170多嘅女仔拍過拖，呢個高度香港所有女士都接受到。」
又提陳凱琳胞弟基因變異
林作向盛生下戰書打擂台，坦承唔認輸，但就否認放唔低舊情：「如果係念念不忘，一早有唔同嘅反應啦，我唔係因為對方係邊個（下戰書），係要表達，唔好以為細粒啲就唔掂，我咁嘅size好好揪，今次係矮仔跟高佬對決，要鬥身高同大細，亦係好機會為矮細身材，好似邱吉爾、鄧小平、甚至曾志偉平反一吓，叻人就係叻人。而驟眼望落去，佢（盛勁為）都幾高嘅，但大隻就講唔上，靚仔更加麻麻哋。」林作再抽陳凱琳胞弟水，「我好似陳凱琳胞弟Derek一樣，食得外地嘢多搞到基因變異，佢上身變印度樣，我下體變黑人，又dark又大……」仲搞笑話會搵裕美作證。
寸爆盛勁為做保險唔專業
問到可會祝福麥明詩及盛勁為？林作聲稱要保護前度，從來唔會用感情事嚟「抽水」，所以唔評論。作為「抽水王」的他堅持，只會向一啲涉及公眾利益及唔公允嘅事抽水，語畢乘機鬧爆傳聞將重操故業做返副機師的盛勁為：「以保險業嚟講，如果從業員做做吓保險跳返去做副機師，啲單交畀其他人跟嘅話，呢啲有損守則係唔OK，做一個行業要認真去做，唔好三心兩意重操故業。好似拍拖咁，唔可以玩完又返去，一腳踏兩船，呢個係原則問題。」
林作再繼續加兩腳：「講返保險業，如果真係好好哋去做，收入多到一個地步係冇可能搭飛機經濟艙，講完。唉！男人要做好佢嘅事業，然後照顧自己家人及同伴，我認為我隨時飛又得，飛去邊都得，最少都可以搭商務艙，過咗30歲後立志唔坐經濟艙喇，呢個唔係換里數嘅問題係原則問題，咁換完可以加錢啫，係咪呀！」