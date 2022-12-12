《仔仔一堂》具人文素養

■TVB大股東黎瑞剛近期接受訪問，肯定了TVB改革有成績。

■《港女野人》令觀眾耳目一新。

■《CP訓練營》找素人演出，被讚破格。

常言道得網絡者得天下，熱門搜尋、關鍵詞愈見影響力，尤其在大數據當道年代，這些數據統統成為大企業定立營銷策略的重要指標。Google上周公佈了2022年度搜尋排名，其中在「本地電視節目熱搜排名」，頭十位之中，TVB播出的佔了7席，除《尚食》和《家族榮耀》外，自家製作劇集分別是：《金宵大廈2》、《鐵拳英雄》、《白色強人II》、《美麗戰場》和《超能使者》。筆者翻查資料，Google去年公佈的十大「熱搜節目」，TVB節目僅得《星空下的仁醫》、《逆天奇案》和《七公主》上榜。換言之，TVB經過一年銳意圖強，節目在引領話題上，今年有顯著進步。黎瑞剛讚J2擺脫重播台污名這些進步不限於表面數據，行內人當然最清楚不過。TVB大股東黎瑞剛去年曾怒斥TVB管理不善，令一眾管理層如夢初醒，知道不能一味依賴「食老本」。後來經歷了高層人事變動，現時TVB管理層由主席許濤領軍，及在總經理曾志偉鞭策下，在節目製作上明顯有正面成效。就以TVB台慶為例，每一環節都是台前幕後精心炮製，絕不欺場苟且。日前黎瑞剛再談TVB，語氣已溫和得多，並提到J2（82台）重新定位得宜，擺脫「重播台」的污名，甚至可以跟翡翠台進行良性競爭。事實上，J2（82台）今年6月舉行「J2再出世」，更換台徽之餘，又炮製一連串主攻年輕人市場的節目，又宣佈不再播賽馬節目，目標顯而易見，就是決心開創有別於翡翠台的新方向。J2（82台）定位清晰，希望節目年輕化、有活力，且走向多元，藉此建立年輕觀眾群。J2新節目有破格決心就如真人騷節目《港女野人》，找來幾位香港小姐上山下海，證明港姐不單止「美貌智慧並重」，原來也可以深入野外奔波捱苦，為「香港小姐」重新注入新元素。至於剛播完的戀愛育成節目《CP訓練營》，夠膽邀請素人擔大旗，突破凡節目都要用明星的框架。當然還有近期熱播、由王賢誌監製及主持的《仔仔一堂》，將一些羞於啟齒的議題帶上熒幕，宣揚平權大愛、共融具人文素養，足見J2（82台）破格的決心。與此同時，J2（82台）亦秉承了TVB的精益求精及與時並進精神，將電視節目帶到互聯網，並加強在網絡平台的宣傳，以配合日新月異的數碼時代。另一方面，整個節目於翌日第一時間放在YouTube播放，並加上中英文字幕，以照顧更多層面的觀眾。王賢誌讚TVB影響力大TVB在市場上的影響力，從王賢誌的一番說話可以睇出。有記者問到他何解選擇同J2（82台）合作炮製《仔仔一堂》，他的回應一針見血「因為TVB覆蓋面廣，全世界都有影響力。而且曾志偉非常有誠意。」事實證明王賢誌的選擇正確，亦看到TVB在曾志偉等砥礪下洞察先機，了解世界朝流走向。總括而言，J2（82台）無論是節目製作和市場定位上，都走對了方向，明年榮登Google熱搜榜，並非遙不可及。作者：劉星予