■炎明熹不受耍大牌傳聞影響，開心的出席活動。

炎明熹（Gigi）昨日到黃埔出席由連鎖快餐店主辦的活動，吸引數百粉絲到場支持。活動上，Gigi除了與粉絲一起唱歌、玩遊戲外，星夢娛樂集團總裁何麗全宣佈Gigi新歌《好想約你》YouTube點擊率已超過200萬，連鎖快餐店亦隨點擊率捐款予香港認知障礙症協會，現時MV為該會籌得6位數的款項。近日有網民指Gigi出席活動時，其助手為她搬開所有櫈開路這舉動是「耍大牌」，Gigi聽後表示不知道，一臉茫然的她說：「唔知點講，把口喺人哋度，要了解清楚成件事先再講，但大家都有言論自由，所以冇所謂。」Gigi又笑言自己是一個升斗市民，只是微塵一樣，所以沒有耍大牌。問她是否有囂張的時候？她說：「（囂張）呢個字只係出現喺我首歌《焰》入面，同我本人係完全相反，首歌係我另一個人格。」