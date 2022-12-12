■彭于晏歎因為疫情，很多工作都取消。

李克勤、彭于晏、劉俊謙和蔡思韵昨日現身馬場活動，最近世界盃掀睇波熱潮，克勤直言捱夜睇波，可惜愛隊英格蘭出局，無奈以《紅日》的歌詞來自我安慰，又爆和兩個兒子在凌晨起身睇波，囝囝支持的葡萄牙也出局，難得一家人睇波享受家庭樂。彭于晏相隔三年再來馬場很開心，有馬迷大讚他靚仔。崔始源到台灣開演唱會，他坦言未有捧場，但私下有見面，希望二人有機會再合作，之前因疫情很多工作無奈取消，若參演的電影在港上映，他很樂意來港謝票。另外，劉俊謙爆女友蔡思韵最開心是見到彭于晏，他說自己不是呷醋，更認輸甘願做成全她的男人，大家不同檔次、不作比較。