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《JOKER小丑》續集造型曝光祖昆瘦到見骨混身傷疤

2022-12-12 列印
■《小丑》續集首張造型照曝光，祖昆馮力士瘦骨嶙峋。
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2019年賣座片《JOKER小丑》今年6月宣佈開拍續集《Joker︰Folie a Deux》，8月證實Lady Gaga將在續集中扮演「小丑女」Harley Quinn一角，之後就久未有新消息。但影片導演Todd Phillips終於在前日於IG上傳了「小丑」祖昆馮力士在續集中的最新造型。

Todd透露這是開鏡首日所拍攝的照片，相中可見祖昆光着上身，頭靠在水槽，正被理髮師幫他剃鬚。但其身形卻瘦到見骨，而且混身傷疤，可見他為拍續集又要經歷地獄式瘦身。網民見過造型後，已預測續集應該會十分精采。更有不少粉絲要求導演快點公開Gaga的「小丑女」造型。■祖昆憑《JOKER小丑》封奧斯卡影帝。
■祖昆憑《JOKER小丑》封奧斯卡影帝。
■Lady Gaga的小丑女造型令人期待。
■Lady Gaga的小丑女造型令人期待。
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