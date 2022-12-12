《JOKER小丑》續集造型曝光祖昆瘦到見骨混身傷疤

■祖昆憑《JOKER小丑》封奧斯卡影帝。

■Lady Gaga的小丑女造型令人期待。

2019年賣座片《JOKER小丑》今年6月宣佈開拍續集《Joker︰Folie a Deux》，8月證實Lady Gaga將在續集中扮演「小丑女」Harley Quinn一角，之後就久未有新消息。但影片導演Todd Phillips終於在前日於IG上傳了「小丑」祖昆馮力士在續集中的最新造型。Todd透露這是開鏡首日所拍攝的照片，相中可見祖昆光着上身，頭靠在水槽，正被理髮師幫他剃鬚。但其身形卻瘦到見骨，而且混身傷疤，可見他為拍續集又要經歷地獄式瘦身。網民見過造型後，已預測續集應該會十分精采。更有不少粉絲要求導演快點公開Gaga的「小丑女」造型。