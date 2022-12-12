退休三年炒燶股票輸咗5000萬 肥媽醒覺個天要佢做嘢 「復出」開紅館Show

黑妹爆料■黑妹姐係肥媽個唱嘉賓，大爆肥媽好多人追。

過年開Show■肥媽喺初六、初七開騷，配合農曆新年，保證觀眾會笑住走。

時光倒流■6年前肥媽告別紅館演唱會，請咗Big Four做表演嘉賓。

周遊列國■退休3年期間，肥媽兩公婆周遊列國好sweet。

常伴左右■老公走咗兩年，肥媽依然感覺到對方常伴左右。

繼續開Live■老公身患重病時仍力撐肥媽做烹飪直播，走前叮囑她一定要做落去。

喊住唱LIVE■老公病入膏肓時，肥媽做live喊住唱《憑著愛》。

轉讓豪宅■肥媽最近返沙巴，將老公生前最愛嘅海外豪宅轉讓畀乖孫。

鼎李阿媽■肥媽和李家鼎明年會合作飲食節目。

入廚快樂■肥媽入廚房就開心，o依家每周做兩日烹飪直播，其中一日孖住黑妹一齊做。

孝順乖孫■孫女明年2月回港，為肥媽慶祝70大壽。

最好朋友■好彩有愛犬，令肥媽有所寄託。

2016年肥媽（Maria Cordero）舉行《友誼長存30週年香港演唱會》正式告別紅館，休息6年，肥媽將於下月27及28日（初六、初七）重返紅館開騷。今時今日的肥媽唔再輕易講「告別」兩字，她自爆退休3年期間，炒燶股票輸咗近5,000萬，加上老公又患上重病承擔巨額醫藥費，她才醒覺：「原來個天係要你做嘢，做乜話告別唔做啫！」 採訪：方騫平 攝影：孔子 場地：Villa 26肥媽下月舉行兩場《面對面演唱會》除咗搵嚟老、中、青三代嘉賓，包括「黑妹姐」李麗霞、馬浚偉及《聲夢2》亞軍黃洛妍（Janees）外，肥媽仲會「預埋」已故老公Rick，「以前每次我做演唱會，佢都會喺台上打高鼓，到時個鼓手會打我老公套鼓，我會憑歌寄意唱《憑著愛》，希望唔好眼濕濕啦。」近七十歲仲大把人追由於在外地嘅乖孫正值考試，所以唔會返港睇騷，「但佢哋約好2月返嚟同我做70大壽，哈！我45歲後唔記得年齡，都唔想去知，我又唱得、又跳得、又玩得，好後生啫，或者仲有好多人媾我呢？」在旁好姊妹黑妹姐證實肥媽有人追，中國人外國人都有，但肥媽耍手擰頭：「我唔要呀！呢個世界有比較嘛，冇人好得過我老公，我經已攞咗個最好，咁其他要嚟做乜？o依家我不知幾開心，身邊大把伴，周三及周六做直播，又要做《中年好聲音》及幫愛犬沖涼，日內要錄一首黃家駒生前為我寫嘅歌，分別會唱英文及廣東話版，忙到將部份工作pass畀黑妹。」由八蚊跌到得八個仙69歲的肥媽唔敢再講退休，她無奈爆料：「當日揸住4、5000萬現金，咪覺得應該告別囉，講完之後投資失利冇晒，我老公仲患上重病，前年走埋。」原來當初肥媽因為識人，諗住唔會衰，入咗5,000萬關於電燈嘅香港科技股，「朋友仲保證話『衰咗咪畀返你囉！』點知佢都破咗產，點叫人賠？o依家嗰隻股票都停埋牌。」至今她仍然好記得驚心動魄的一日，「嗰日喺TVB煮緊餸（錄影），睇住銀行股價由8蚊大跌至8毫子，過咗幾日跌到8個仙，結果輸剩200萬，好彩係正經人家唔係炒孖展，唉！過咗去就過去，唔係你就唔係你，冇得傾。」「重創」後肥媽做人反而變得更積極：「唔緊要嘅，個天都畀健康我做嘢啫，雖然跑唔返幾千萬條數，但都OK跑返少少嘅，至少喺世界各地嘅物業及鋪位全部已供滿，o依家可以過住平穩生活，賺吓錢做吓善事。」將海外物業分畀啲孫肥媽又透露已寫晒平安紙分身家，海外物業會分晒畀啲孫，早生嘅早享受：「我老嘞，唔使要喇，如果佢哋唔鍾意，咪將啲物業捐咗出去囉，關我鬼事咩，我叫做有嘢留畀佢哋。」肥媽指當日低價買樓，因為兩老打算周遊列國探吓兒孫，但計畫趕不上變化，當兩公婆供完晒樓，老公就先行一步。老伴離世她也不再置業，「不過，慶幸嗰幾年唔使做嘢，可以日夜陪到佢周圍去打波及見晒啲孫，諗返轉頭都算冇遺憾。」