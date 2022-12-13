夏天再除衫Tyson Yoshi預告

■Tyson Yoshi露出麒麟臂。

Tyson Yoshi前晚到中環海濱為音樂會演出，來自韓國的CL（2NE1隊長）則擔任壓軸演出嘉賓。Tyson貫徹演出習慣繼續粗口橫飛，同時被台下觀眾多次要求他除衫，不過他搞笑說好凍！台下觀眾大叫等了很久，Tyson說：「等甚麽呢？除衫便要等耐些，等夏天再除。」不過，他即除下皮外套露出一雙麒麟臂，引到台下粉絲開心大叫。其間有粉絲向台上掟球衣和紙飛機，Tyson收下，並笑言：「今次不是bra了。」當CL一出場連續跳唱11首歌長達30分鐘，其間也有跟台下觀眾揮手及送上飛吻，穿上緊身肉色褲的CL，身形略見豐滿，最後她以英文表示希望很快再與大家見面。