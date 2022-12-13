吳若希入行12年首開騷 黎諾懿送Bra贈興

吳若希前晚在旺角麥花臣場館舉行演唱會，圈中好友黎諾懿、連詩雅、老公何兆鴻偕同仔女前來捧場，而早前因失言得罪的樂易玲亦有到場。



等了12年才開騷的吳若希，唱出《愛情無價》來憑歌寄意送給老公，老公之後亦送上驚喜，熒幕上突然改播他寫給吳若希的情書，搞到她忍不住喊。吳若希又拉好友黎諾懿上台合唱《友情歲月》，諾懿唱完後拿出一個粉紅色胸圍送給她，笑指看雜誌知道她要隆胸，故聯同戴祖儀等人專誠買來送給她。