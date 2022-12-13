等了12年才開騷的吳若希，唱出《愛情無價》來憑歌寄意送給老公，老公之後亦送上驚喜，熒幕上突然改播他寫給吳若希的情書，搞到她忍不住喊。吳若希又拉好友黎諾懿上台合唱《友情歲月》，諾懿唱完後拿出一個粉紅色胸圍送給她，笑指看雜誌知道她要隆胸，故聯同戴祖儀等人專誠買來送給她。
吳若希入行12年首開騷 黎諾懿送Bra贈興
等了12年才開騷的吳若希，唱出《愛情無價》來憑歌寄意送給老公，老公之後亦送上驚喜，熒幕上突然改播他寫給吳若希的情書，搞到她忍不住喊。吳若希又拉好友黎諾懿上台合唱《友情歲月》，諾懿唱完後拿出一個粉紅色胸圍送給她，笑指看雜誌知道她要隆胸，故聯同戴祖儀等人專誠買來送給她。
學者：經濟即時受惠 內地月內擬小通關 緊急 公務 商務先行
內地近日推出「新十條」，各省市快速調整防疫措施，大步邁向寬鬆處理。港人渴望三年的兩地免檢疫通關，有跡象快將實現。有立法會議員引述內地消息指，內地或於本月內先對緊急、公務及商務人士開關。亦有議員透露，農...
2022-12-13
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被指闖日本經濟區撈珊瑚 中國船長被捕
日本媒體報道，日本水產廳九州漁業調整事務所指逮捕了一艘中國籍珊瑚捕撈船的船長，指相關船隻在長崎縣外海航行，位處日本專屬經濟區，船長涉嫌違反漁業主權法。該船隻最初嘗試逃走，終被截停，船長其後被捕。相關捕...
2022-12-13
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多班航班取消和延誤 寒潮襲英多處降雪凍霧天氣
英國受新一波寒潮影響，廣泛地區出現降雪和凍霧天氣，多個機場關閉，航空交通大受影響，數十班航機延誤或取消。在伯明翰附近一個結冰的湖周日發生慘劇，四名兒童跌入湖中，被救起送院後情況危殆，當中三人不治。受大...
2022-12-13
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大圍柏傲莊I莊園會所曝光
港鐵大圍站上蓋大型屋苑柏傲莊I已獲批滿意紙，發展商陸續發信通知業主收樓，日前開放現樓予傳媒參觀，當中綠化園林及會所面積約28萬方呎，住客會所「FARM PAVILION」以莊園為主題，會所最大亮點是設...
2022-12-10
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內房股現配股潮急插 恒指受累低收437點
市場關注美國11月CPI數據及聯儲局利息決議，美股上周五向下，加上內房有配股集資消息，港股早市低開。恒指低開306點，報19594點，其後走勢愈加向下，港股尾市與A股同步見底，跌逾500點，低見193...
2022-12-13
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克阿4強攻防戰 鐵血三老圍美斯
美斯在今屆卡塔爾世界盃收放自如，待合適時機才全力發動進攻，以四入球兩助攻的高效表現帶領阿根廷來到四強，今晚於魯賽爾球場硬撼克羅地亞。然而格仔軍三位中場大師莫迪歷、高華錫和波索域經驗老到，無球時警覺性高...
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擺Chok甫士任影唔嬲 MIRROR三子化身暖男助粉絲抗寒風
MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）這對「熒幕CP」昨日合體，聯同隊友邱士縉（Stanley）一齊出席活動，吸引逾500位粉絲力撐，全場尖叫不斷、影個不停！而三位鏡仔都好識做...
2022-12-13
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李一飄 - 立即起動 捕捉通關機遇｜社論
內地新冠疫情放緩，防疫措施隨之而變，近日公佈的「新十條」，顯現了寬鬆。與此同時，內地人對出行的訴求高漲，而香港各界經歷與內地近三年過關檢疫管制之後，都熱切期望兩地盡快通關。公眾最近接收到不少正面訊息。...
2022-12-13
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潘頓三W提早稱雄 蔡約翰起孖封王 國際賽港隊贏3比1
昨日沙田馬場舉行國際賽，最終港隊勝出其中三場大賽，分別是「浪漫勇士」贏香港盃、「加州星球」贏香港一哩錦標，以及「福逸」贏香港短途錦標。而日本代表「瑪蓮必勝」則勝出香港瓶。至於騎師王是潘頓，他憑文廄「線...
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