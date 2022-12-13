擺Chok甫士任影唔嬲 MIRROR三子化身暖男助粉絲抗寒風

三位鏡仔Anson Lo、Edan、Stanley昨日現身尖沙嘴為服裝品牌拍攝官方照片，吸引大批粉絲「神徒」、「爵屎」及「TeamStanley」到場支持，合共超過500人！當中更有粉絲捱凍，提早一晚通宵霸位，粉絲群將活動現場重重包圍，大會亦預視圍觀人數眾多，早早架起圍欄，確保安全。三子於早上10點30分身穿品牌服飾現身，隨即令現場觀眾陷入瘋狂狀態，尖叫聲不斷及爭相舉機拍片影相。
Stanley被粉絲引到笑
Anson Lo現身時即賣萌大冧粉絲，更非常愛錫捱海風抵冷等候的粉絲，繞場一周派心心又嘟嘴。之後三子為大會輪流拍照，他們亦非常識做，不但向粉絲揮手打招呼，還擺pose兼chok出靚仔樣，任現場粉絲拍照，其間Anson Lo又風騷自轉，不時與Edan密密斟，心情大靚。
之後三子配合大會安排，輪流到溜冰場和纜車擺設拍照，各人拍照時擺出多個姿勢和動作，不時引來粉絲大叫，有粉絲大叫：「好靚仔，又有型呀！」更有粉絲搞笑向Stanley大叫：「我想同你搭纜車呀！」令當時正出力chok住拍照的Stanley忍俊不禁，更回覆粉絲一句：「不要引我笑好不好呀？」其後又化身暖男，着粉絲小心身體、不要冷親。
Edan目擊「墜機」意外
至於Edan拍攝時就發生小意外，圍繞着他飛行的航拍機，突然撞到現場擺設的纜車車廂，「砰」一聲墜落地上，Edan也目擊整個墜機過程，幸而沒有影響到圍欄旁邊的粉絲，之後他化身「親善大使」，不停向粉絲揮手。
此外，三子亦非常配合記者要求，企定定合照，他們花了約45分鐘完成整個拍攝活動。離開前，三子再次繞場一周派心、揮手答謝粉絲，其間Anson Lo和Edan收下粉絲不少禮物，才登上保母車離去。