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李星民變失智老人 推高《財閥》收視

2022-12-13 列印
■宋仲基的新劇已成為今年最高收視神劇。
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宋仲基和李星民主演的韓劇《財閥家的小兒子》前晚播出第11集，平均收視終於破20%，達到21.137%。此劇首播僅為6.058%，第8集升到19.449%，已經是電視台jtbc收視率史上第三高的作品，亦是本年度最高收視迷你韓劇，《財》劇目前向《天空城堡》及《夫妻的世界》挑戰冠亞軍位置。

第11集講到李星民飾演的順洋集團會長陳善喆遇上車禍，他懷疑是自己幾個子女所做的好事，準備找出兇手之時，卻突然失智，由一名陰險兇惡的會長，變成小便失禁、認不出最喜歡的孫兒陳導俊（宋仲基飾）的老人，其演技獲網民大讚。劇集現於黃Viu播出。
■李星民出神入化的演技，令《財閥》收視更高。
■李星民出神入化的演技，令《財閥》收視更高。
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