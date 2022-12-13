《奇異女俠》贏LAFCA最佳電影 姬蒂標尼菲雙雙獲主角獎

■《奇異女俠玩救宇宙》攞最佳電影獎。劇照

洛杉磯影評人協會（LAFCA）昨公佈得獎名單，今年協會首度取消演技獎分性別，但仍選出兩位主角及配角得主，姬蒂白蘭芝及標尼菲分別憑電影《Tar》及《Living》勇奪主角獎，《Tar》成大贏家，還摘下最佳導演及劇本獎。最佳電影就由楊紫瓊主演的《奇異女俠玩救宇宙》奪得，關繼威亦憑此片獲得配角獎，與瑞典片《上流落水狗》Dolly De Leon齊分享配角殊榮。波蘭片《驢子伊艾奧》贏得最佳外語片，《All the Beauty and the Bloodshed》捧走最佳紀錄片、最佳動畫就由《吉拿域戴拖路之皮諾丘》摘下、法韓片《回到首爾》奪得新世代獎。