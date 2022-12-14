湯唯新片爭最佳外語片 楊紫瓊成金球影后大熱

■楊紫瓊憑《奇異女俠玩救宇宙》首度角逐金球影后。

美國外國記者協會（HFPA）主辦的「第80屆金球獎頒獎禮」，將於明年1月10日舉行，大會前晚公佈提名名單。出道38年的楊紫瓊憑《奇異女俠玩救宇宙》首度入圍音樂/喜劇類最佳女主角。劇情組方面，有大熱的《Tar》姬蒂白蘭芝，由於楊紫瓊及姬蒂已在多個頒獎禮爭崩頭，如今二人入選不同組別，即同時成為影后大熱。至於最佳外語片名單，由湯唯及朴海日主演、朴贊郁執導的韓片《分手的決心》入圍，將與《Argentina， 1985》（阿根廷）、《西線無戰事》（德國）等競逐。此外，憑最新巨作《阿凡達：水之道》入圍最佳導演及劇情電影的名導占士金馬倫，透過視像宣佈染疫，未能出席在荷里活舉行的首映禮。