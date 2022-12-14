「三酸撈薯粉」載譽歸來 ﻿﻿﻿吃貨Day率先試：﻿﻿﻿食不停口﻿﻿

■阿Day暫時未有計劃推出個人單曲，會繼續專注COLLAR發展。

■阿Day抱着吃得是福的心態，毫不懼怕因為愛吃而肥。

■阿Day對載譽歸來的「三酸撈薯粉」極為期待。

■食評家上身的Day指，「三酸撈薯粉」另可自選其他食材。

■譚仔三哥米線這款秘製湯汁獨特而濃厚，令麵條掛滿「三酸汁」。 編採寫

相隔兩年多，譚仔三哥米線（譚仔三哥）的「三酸撈薯粉」已經載譽歸來，這次更請到女團COLLAR的「吃貨擔當」Day（許軼）率先試食。雖然時下女性以保持身段苗條為終身目標，但Day卻毫不懼怕因為愛吃而肥，因她是個易肥易瘦之人，她抱着吃得是福的心態，一旦吃肥了只需增加運動量便已足夠。出名為食的Day（許軼）甫到試食現場便十分興奮，看着三哥姐姐捧出「三酸撈薯粉」和「奶蓋芒果蒟蒻椰香金露」，雙眼發光說：「我超級喜歡吃，亦對吃甚有要求，除賣相和味道外，亦同樣追求食物的口感，所以對於這款『三酸撈薯粉』極為期待！而三哥當然又再一次交出滿分傑作，薯粉極為爽滑、Q彈、彈牙，而且非常聰明地製成紐紋狀，每條麵條都掛滿『三酸汁』，而這款秘製湯汁獨特而濃厚、微嗆的辛辣味完美混合醇和的酸香，極為開胃與過癮，令我一口接一口完全停不了！」說得頭頭是道的Day被取笑猶如食評家上身，但原來Day還未評審完：「除此之外，這款『三酸撈薯粉』可自選兩至四款食材，絕對加分，雖說三哥每次均選出最黃金的食材配合，正如是次所推薦的豬肉和墨丸，但能夠自選感覺總是不一樣，至少每次亦有新鮮感，每日去三哥Come撈都不會怕悶，而我亦厚着面皮地問姐姐額外加了魚片頭和鮮冬菇，撈盡每一滴湯汁！」然而，保持苗條是女性終身事業，Day承認自己比較容易肥，但同時也容易瘦，所以不會刻意節制，一旦肥了便勤力點做運動。此外，每年的12月可說是歌手藝人派成績表的時間，問到Day總結在2022年的成績，會給自己多少分數時，她竟然只給予60分。她補充說：「我覺得自己是有盡力的，不過仍然有很多方面需要進步。」出年自我挑戰 雙線發展問到明年展望以及可有為自己定下目標？Day表示，希望接觸音樂創作，給自己一些挑戰，無論音樂上或演藝事業方面，都希望可以看多一點，聽多一點。不過，Day指暫時未有計劃推出個人單曲，會繼續專注COLLAR發展。Day亦表示有興趣拍劇，最想演一些性格比較誇張，跟自己差別比較大那一類角色。對於來年的展望，她希望可以多看一點這個世界，讓自己見識多一點，各方面都可以再進步。