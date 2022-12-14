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賀票房破千萬 Edan晒廁所騷肌相

2022-12-14 列印
■Edan為賀票房破千萬，在社交網分享中學時在廁所影的相。
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由呂爵安（Edan）、盧瀚霆（Anson Lo）、毛舜筠、謝君豪、袁澧林等合演的電影《過時．過節》，上映第三周累積票房已火速衝破1千萬。Edan前日為賀票房破千萬，在社交網大派福利，分享中學時期在廁所影的相。相中見他着上白色背心，大晒麒麟臂，更自嘲MK寫道：「知道大家見到呢兩張相會有好多疑問，但唔好問我點解阿陽要喺廁所同個尿兜影相，我唔知，不過啲學生哥心智未成熟係會做傻事嘅。第二，大家肯定會好好奇，點解阿陽中學就手瓜起𦟌，不過千祈唔好問佢啲肌肉仲喺唔喺到，因為冇晒，thanks！」
謝君豪確診缺席見面會

謝君豪原定昨日跟Edan及毛姐出席見面場，可惜前天他在社交網宣佈確診而未能現身。此外，陳茵媺近日亦確診，需要停工休息，她選擇不回家住以免感染到孩子們。■有粉絲留言問Edan點解要紮肚。
■有粉絲留言問Edan點解要紮肚。
■謝君豪因確診而未能出席謝票活動。
■謝君豪因確診而未能出席謝票活動。
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