封「民選視帝」心情靚 踢波滿場飛 林敏驄唔恨攞獎無助叫高片酬：奧斯卡就話啫

表現落力■馬國明及張兆輝喺球場上都表現落力。

帶波過人■大師控球在腳滿場飛，技術唔錯。

賺人熱淚■劇中林敏驄及江美儀有唔少賺人熱淚情節。

好戲之人■鮑姐除咗有眼淚攻勢，都加入唔少細路女手勢，所以相當搶戲，大師笑言好彩佢頂得住。

臨時加戲■呢場幻想中一家四口重聚戲份，係大師臨時加嘅戲，畀機會佢哋發揮。

現身力撐■曾志偉唔敢「人間蒸發」，喺《歡樂滿東華》中現身撐大師。

阿姐睇好■連阿姐都叫林敏驄做視帝。

有啲失望■當年大師演出電影《全力扣殺》落敗金像獎「最佳男配角」。

視帝演技■陳展鵬於《超能使者》中演精神分裂角色，大師讚煎Pang演技好勁。

外來因素■大師坦言得失好講天時地利，因為當年對手白只挾住金馬獎聲勢強攻。

感動元素■由大師監製的賀歲片《如珠如寶》有唔少感動位，佢將呢啲元素放落電視上。

63歲林敏驄（大師）處男劇《下流上車族》叫好叫座，於台慶頒獎禮前夕，被封民選視帝。不過入行逾40年，好明白遊戲規則的大師就打定輸數，笑住潑自己冷水：「可能打波先嚟落雨呢！」他坦言，拎視帝無助拍戲叫高片酬，「拎奧斯卡就話啫。」仲菩薩心腸表示留返畀有需要嘅人。採訪：方騫平 攝影：鄧國良劇中暖男「車志明」深入民心，林敏驄演技獲網民激讚，尤其感人情節，連一班冇追開電視劇的市民都追睇，反應意想不到咁好。日前大師去踢波，開波前不忘笠隊友高帽：「介紹返……呢度有影帝張兆輝、白色視帝馬國明……」對此，馬明尷尬回應：「咸豐年咁耐啦，啲人唔記得㗎喇。」大師卻對他奪視帝印象最深。落場後，大師控球在腳自信滿滿，帶住個波滿場飛，成個足球小將咁，相當精神。視帝留畀有需要嘅人對於被封「民選視帝」，大師難掩內心興奮：「劇中我聽住江美儀提出離婚嘅語音短訊，凝望着眼前全家福相片爆喊呢幕，網民評論話『直接攞視帝！』嘩！得到咁多人認同我幾開心呀，佢哋真撐我唔係假㗎，我合埋眼已感受到佢哋親手頒咗個獎畀我，那怕係一嚿膠。」入行超過40年，對攞獎非常挑通眼眉，「換咗係我公司搞嘢，都會優先畀自己人啦，呢個好正常，由『親生仔』攞都好，佢哋努力咗成年拍咗咁多套戲，突然喺石頭爆咗個篤眼篤鼻嘅出嚟，係人都唔忿氣啦！其實我攞唔攞視帝都冇所謂，一樣咁開心，正如球王美斯及C朗咁好波，都冇攞過世界盃冠軍，自己唔係好需要視帝呢個銜頭，無助我拍電影會收貴啲，換着拎奧斯卡就話啫，倒不如留畀有需要嘅人。」他堅持今次已超額完成，贏咗幾條街，冇令曾志偉難堪，「其實曾志偉搵得我啱，我將過往拍電影嘅經驗放落去，放大啲感動位，尤其新人芊芊（郭柏妍）及蔓蔓（羅毓儀）喊得出，識得臨時加戲畀佢哋發揮，咁先好睇。」提議今年要玩雙視后對於陳百祥及汪明荃都睇好他拎視帝，大師不失搞笑本色：「志偉及阿叻都信唔過，志偉用完即棄，《東華》前冇搵過我，亦冇邀請我去台慶頒獎禮，我唔係隨傳隨到咁得閒喎；阿叻係『明燈』，佢話荷蘭及阿根廷會出局，兩隊都打入世界盃8強，咁就死得啦；反而阿姐較可信，但佢成日畀羅家英誤導……」問到心目中視帝，大師變返正經，「撇除『親生仔』因素外，其實信心都係一半半，因為佢哋拍劇經驗多過我好多倍，尤其山聰及煎Pang（陳展鵬）佢哋交得出呢啲演技，證明對做戲好有心得及體會，而我只係用我方法嚟達到我所要嘅效果，所以我都想上網睇返佢哋演出學吓嘢，畀我話事嘅話，我會好似曾總咁講句『打和』哈！咁樣係最好喇！」他同樣建議今年TVB設雙視后，因為「民選視后」鮑姐及江美儀冇得輸。