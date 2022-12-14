胡定欣怨阿Bob做媒人不力 譚俊彥開心做阿四

胡定欣、譚俊彥及張馳豪出席TVB Weekly主辦的「最強人氣品牌大獎2022」頒獎禮，胡定欣及譚俊彥分別奪得「最強人氣廣告女星、男星」；而張馳豪、炎明熹及姚焯菲獲「最強人氣廣告歌演繹歌星獎」，其中炎明熹及姚焯菲未能親身出席。



定欣希望拍攝更多有關醫療及健康產品廣告，而譚俊彥指月餅廣告好溫情，至於會否父女檔出鏡？他稱要等小朋友長大些。他透露聖誕節會帶小朋友去主題樂園玩，他指女兒為學校活動做司儀，除為她綵排外，還要做司機負責接載，笑言自己好似「阿四」，不過都開心。



定欣羨慕地說：「有家庭樂真幸福，我都想搵朋友去主題樂園玩。」之前阿Bob表示會留意身邊朋友介紹給她認識，問可有「筍盤」介紹？她笑言：「阿Bob由年頭講到年尾，成績表是0分，佢聖誕節要做啲嘢。」