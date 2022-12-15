連詩雅突發奇想 結婚開騷同日進行

連詩雅、陳煒（煒哥）前晚拍攝TVB新春節目《新春開運王》，合照時煒哥用手搓準新娘連詩雅肚皮。問是否暗示有喜？連詩雅表示不是，煒哥亦向連詩雅表示師傅指不要叫家中貓狗做仔女，這稱呼留給兒女，便會增懷孕機會。



連詩雅表示師傅指廚房位置代表女主人很重要，並要有米缸增財運，但她自爆有時太疲憊並非每日洗碗，這樣對運勢或會有所影響。至於有否問師傅何時適合造人，連詩雅說沒有，只問何時可舉行演唱會，師傅指她有機會衝出香港。問她想先結婚還是先開個唱？她笑言可以考慮同日舉行，老公陳家樂還可擔任嘉賓。