入圍視后十強 挑戰亞視三寶 陳瀅性感拉票 懶理與龔嘉欣是非

■龔嘉欣否認曾經暗寸陳瀅，被捲入是非，好無辜。

■左起︰張振朗、陳山聰及周嘉洛均入圍爭視帝。

■JW王灝兒獲四項提名，認真厲害。

■ 《下流上車族》獲14項提名成為「劇王」。劇照

■龔嘉欣（中）及陳瀅（右一）在台上無交談。

■左起︰蔣家旻、郭柏妍、羅毓儀、劉穎鏇及楊卓娜爭最佳女配角。

TVB年度盛事《萬千星輝頒獎典禮2022》昨日公佈十強入圍名單，今年「最佳女主角」最為矚目，曾為亞視效力的鮑起靜、江美儀及陳煒全部入圍，陳瀅憑《痞子殿下》爭視后，越級與「亞視三寶」爭獎；至於龔嘉欣憑《十八年後的終極告白2.0》爭視后卻十強不入，令人意外，有傳她曾暗寸陳瀅而得罪高層，結果被「降呢」角逐「最受歡迎電視女角色」。昨日公佈的十強名單，陳瀅及江美儀分別有三項提名，龔嘉欣卻未入圍視后，只提名角色獎。反而劉佩玥及JW（王灝兒）獲四項提名，成為提名最多獎項女藝員；陳煒只有《回歸》一部劇爭視后，已離巢的李施嬅仍打入視后十強，另一離巢花旦唐詩詠亦有兩項提名。視帝方面以林敏驄最多提名，包括視帝、「最受歡迎電視男角色」、「最受歡迎電視拍檔」及「最受歡迎電視歌曲」四項提名；陳山聰、周嘉洛、陳展鵬、吳偉豪、林盛斌分別獲三項提名，視帝譚俊彥卻未能進入十強；台慶劇《下流上車族》獲14項提名成為「劇王」。昨日陳山聰、龔嘉欣、陳瀅、江美儀、陳煒、張振朗、周嘉洛、劉佩玥及郭柏妍等出席記者會拉票，其中傳不和的龔嘉欣及陳瀅分開坐沒交流，分別上台拉票沒機會交談。龔嘉欣無緣爭視后唔失望龔嘉欣接受訪問時，見她瘦到胸骨現形，問她角逐視后十強不入會否很失望？她說不會，每次有提名已經好開心，攞獎是好難的事。追問她不入十強會否與被指寸陳瀅言論得罪高層？她澄清說：「其實成件事我覺得好無辜，我冇講過、冇評論過陳瀅，不知為何會發酵，我自己問心無愧。」她又說昨日沒主動與陳瀅解釋。陳瀅與好姊妹劉佩玥齊爭視后，陳瀅性感出席拉票，「在台上有少少感動，因為同劉佩玥2014年拍《四個女仔三個BAR》，今次兩個第一次入圍『女主角』及『女角色』。」談及被三位亞視前輩圍攻，陳瀅承認對手經驗豐富，但相信多點時間會儲到實力，可以跟她們平起平坐。對於龔嘉欣十強不入可會覺得少個勁敵？她直言一向對視后沒太大信心，多個、少個對她沒影響。有傳龔嘉欣因寸她而得罪高層，陳瀅強調沒不和，見到面亦不會尷尬，在這行工作已經好辛苦，這些是非沒甚麼，就算合作也沒問題。陳山聰最想拎男角色獎江美儀順利打入視后十強，她笑謂和林敏驄本身不熟但劇集拍出來反應超好，獎項應給對方，她很少被提名坦言今次入十強是意料之外。陳山聰和周嘉洛皆提名視帝，嘉洛以平常心面對，山聰當年憑《金宵大廈》入五強，今次再憑《金宵大廈2》打入十強 ，但他較想拎男角色獎，因為《金》是代表作會更有意義。問到《十八年後的終極告白2.0》提名全部消失，山聰認為可能年初播較蝕底。