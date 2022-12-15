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離婚後首現身心情平靜 莊鍶敏認當日結婚太倉卒

2022-12-15 列印
■莊鍶敏表示離婚手續已完成。
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姚子羚、莊鍶敏及張達明等前晚錄影《開心無敵獎門人》，姚子羚身為《鐵拳英雄》女主角，但在台慶頒獎禮只獲提名最佳女配角，無緣爭視后，網民也戥她不值，子羚說：「一切跟公司安排，乜嘢位置唔係重點，最緊要觀眾喜歡角色就開心。」她稱在2015年已經攞過女配角，覺得今年好多對手，蔣家旻演得好好，她志在參與。

莊鍶敏與台灣商人楊秉逸宣佈離婚後，前晚首次公開露面，受訪時心情似已平伏：「基本上要處理的事已經處理完，已接受了，是對方提出離婚，事前沒先兆，由於事件來得太快，所以有點迷惘。對婚姻不會恐懼，但不會急住再結。」她又稱離婚主因二人價值觀、生活方向及想法不同，對方拒絕隨她到內地和香港生活。她承認當初決定結婚太快未了解清楚，加上疫情分隔兩地，沒時間相處及了解。■莊鍶敏用嘴跟林子聰的屁股夾多士。
■莊鍶敏用嘴跟林子聰的屁股夾多士。
■姚子羚與海俊傑臉貼臉夾多士，一次便成功。
■姚子羚與海俊傑臉貼臉夾多士，一次便成功。
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