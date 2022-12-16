朱敏瀚除衫晒爆肌做裸模

無線《輕．功》雲集眾多好戲之人，多位演員表現同樣亮眼，昨晚一集的焦點是「顏值擔當」的朱敏瀚除衫大晒爆肌。



劇情講到翊風（朱敏瀚飾）因女友Chloe懷孕關係，決心努力搵錢兼連裸模都撈埋，要被一班女士眼甘甘望住畫畫。朱敏瀚受訪時透露：「嗰場戲除咗着一條底褲，外面再加咗條肉色底褲，因為近呢幾年習慣咗拍除衫戲，所以都冇話尷唔尷尬。」但他指對當時的身形不太滿意：「拍攝時係疫情最嚴重嗰時，所有健身室都閂晒，只可以喺屋企用僅餘嘅器材去操，雖然離我滿意嘅狀態都有啲距離，但for翊風呢個角色係足夠嘅，都見得吓人。」