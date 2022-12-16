■左起：On仔、陳蕾、Rosa和Jay擔任《全民造星V》導師。

■Anson Kong在社交網帖文，已啟程回港。

陳蕾、陳健安（On仔）、馮允謙（Jay）與韋羅莎（Rosa）昨日以導師身份現身《全民造星V》記者會，陳蕾與On仔直認會睇外型，會叫參賽者拉高些衣服睇腹肌。四位導師將會由陳蕾與On仔、Jay與韋羅莎擔任兩組導師，On仔表示前四輯節目都有睇，當時身為觀眾有批評導師的選擇，現在責任落在自己身上好緊張。而陳蕾笑言不知如何準備，「會憑自己的心畀意見、講真實說話，但怕剪接後被誤解好mean，所以都有包袱！」問到如何揀參賽者？陳蕾自認與On仔睇法相似，欣賞才華外更着重人品，不囂張會加分，問到可會做惡導師？她笑說：「覺得自己太善良，要收緊些。」On仔笑說：「剛開始見到乞人憎會講『麻麻哋』，現在會講『呢個唔得』好直接！」Jay不會只看天賦二人直認都會睇外型，但若參加者以「照騙」面試會扣分，On仔笑說：「仲有唔少人都騷上半身！（面試埋上半身？）又無叫除衫，但有叫拉高衣服睇腹肌。」至於Rosa與Jay同組指導學員，Jay表示見過幾位參賽者覺得幾鍾意，最重要是外型舒服，二人指參賽者高質令競爭好大，同樣是比賽出身的Jay，直言當年是辭職參賽追夢，若見到參加者「玩玩下」便不會揀，因應該尊重比賽和機會，不會只看天賦。此外，早前往加拿大為《造星V》揀蟀的MIRROR正、副隊長楊樂文（Lokman）與江熚生（Anson Kong）已返港，AK又貼在機上的圖片報告行縱。