演唱會Encore變估歌環節 陳奕迅忍淚唱《K歌之王》

■觀眾的熱情令Eason愈唱愈投入。

陳奕迅（Eason）《Fear and Dreams演唱會》，前晚來到第五場，因為觀眾超級熱情如火，Eason愈唱愈勇，全場歡呼聲不斷，一唱快歌觀眾已全場站立呼叫，開晒電話燈為他打氣，被觀眾愛意感動Eason在Encore時，雙眼通紅忍着淚唱《K歌之王》，返落台一度要冷靜一會才能平復心情。觀眾的熱情令Eason愈唱愈投入，唱了五個不同版本的《黑夜不再來》，令觀眾讚歎。由於昨晚不論地下、山頂的歌迷都熱烈萬分，搞到Eason差點忘記歌詞唱不下去。自從他每晚Encore歌單不同，歌迷、網民已經掀起「估E神安歌唱咩歌遊戲」。