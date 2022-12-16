拍《百萬》同陳俞希瞬間變好姊妹 簡慕華恨拍旅遊節目任揭癲喪真面目

■劇中Rachel同Hailey演上司下屬關係唔算好，但私底下一班演員卻相處極融洽。

■Rachel演的「霍姐」被指有反社會人格，以暗黑一面唱K這幕引起網民熱烈討論。

■Rachel演「霍姐」冷漠嚴肅一面雖然好玩，但怕觀眾會好快睇厭。

■自認鵪鶉的Hailey，早前拍《食得怪 先好嗌》到摩洛哥遇上心儀靚仔Caleb，被製作組迫先敢埋身講兩句。

■Rachel和Hailey完劇後依然會不時聯絡，經常相約聚會。

■Hailey見到Anson Lo時個猴擒樣，演得相當搞笑。

■Hailey這個孝順女，一早已為「神徒」陳媽媽準備最貼心禮物。

■Rachel跟圈外老公已由加拿大回流返港，老公亦有追看《百》劇。

ViuTV《百萬同居計劃》繼「撮合」黃德斌同Jeffrey後，原來仲有pair密友誕生，就是飾演有反社會人格「霍姐」同Mean精下屬「Fiona」的簡慕華（Rachel）同陳俞希（Hailey）。二人雖初次合作，但一撻即着好快變成好姊妹，除咗要求孖住接受訪問，仲不停呼籲一眾製作人繼續搵她們合作，演戲做閨密都話唔夠，更想孖住一齊拍旅遊節目，Rachel仲完全唔介意公開私底下勁癲喪一面。 採訪：杜杜 攝影：譚志光服裝：HOWL STUDIO（Rachel）、Emma Wallace（Hailey）46歲Rachel同34歲Hailey雖年齡相差12年，但完全冇隔膜，這次訪問主動要求一齊做。原來Rachel第一次見Hailey已直覺做到朋友，「我第一次見佢，呢個人係可以傾到偈，同埋會好多嘢傾，一嚟佢已經畀到我咁嘅感覺，完全冇一姐喎，死啦，好驚呀！」兩人首日開工就是拍辦公室戲份，Rachel趁食晏主動同Hailey混熟，但Hailey以為Rachel似「霍姐」嚴肅唔敢坐隔籬，「冇同佢合作過，無嗱嗱好friend咁坐隔籬，佢唔鍾意咪死，梗係唔好輕舉妄動，摸熟啲佢性格先。」果然Rachel直覺冇錯，兩人一餐晏就做咗朋友。Rachel癲到似反社會人格Hailey識落Rachel亦對她完全改觀，「佢同佢老公都係，若果唔笑都好似好嚴肅好cool嘅人，就好似『霍姐』咁嘅feel，但係同佢傾開偈後，其實佢同老公都係好casual。」Rachel都承認跟「霍姐」嚴肅一面好唔似，能挑戰新類型角色都好開心，「有特別啲一面畀觀眾睇，又想睇吓自己做唔做到，都興奮接呢個角色，但係又好驚成個戲都係咁，我係觀眾都驚啦，成日都唔講嘢。」Hailey話Rachel嚴肅完一cut機就變回活潑，所以Rachel都唔明點解反社會人格一段戲會咁大迴響，「其實我平時都可以係咁，點解大家會咁大反應！？」Hailey就解釋：「睇個角色都以為佢係做出嚟，但佢本身性格係咁樣啲人又唔知，啲人就覺得佢咁好搞笑，我哋知其實佢就係咁樣。」Rachel承認演「霍姐」癲喪一面，更接近自己更好玩。Rachel望拍旅遊節目開多瓣拍《百萬》識到Rachel，Hailey覺得是最幸運，「呢樣嘢都幾難得，如果問我呢個劇有咩好大得着，其中一樣係認識咗Rachel。」問到兩人關係有否黃德斌同Jeffrey咁黐纏？Hailey即搞笑話：「係呀！佢哋約去踩單車嘛，我哋都可以約啫！」記者報料黃德斌同Jeffrey仲一齊食糖水，與德斌認識多年的Rachel即呷晒醋話，以往只會一大班人去食糖水，「我哋食都唔係得兩個囉！我哋嗰日咪話囉，點解淨係你哋兩個去，點解唔叫埋其他人一齊。」其實Rachel同Hailey關係亦突飛猛進，除融入對方朋友圈，連普通合作拍劇演閨密都嫌唔夠喉，Hailey提議索性攞Rachel第一次奉獻給觀眾，一齊拍她最擅長的旅遊節目，「佢自己生活嗰一面冇喺觀眾面前表露過，通常係扮演戲入面角色，冇人知道佢真實性格係咁樣，咁好笑嘅，唔明點解冇人搵佢做啲癲癲喪喪嘅嘢。」不過Hailey擔心Rachel入行多年未必放得開，「你畀人感覺好elegant，好高貴，可能唔會好想畀人知你有烏龍一面。」不過Rachel完全唔介意，「咪開多一面，我可能多一條線發展㗎！」Hailey幫「神徒」媽咪攞福利除了Rachel劇中反社會人格唱K成熱話外，Hailey見到Anson Lo勁猴擒捉住手唔放一幕亦反應激烈，最初Hailey都擔心有觀眾會呷醋，估唔到網友竟然關心「神徒」陳媽媽，「有啲網友留言『你係咪幫阿媽摸佢隻手；幫阿媽摸多幾吓；你阿媽一定羡慕死啦』。」Hailey事前冇向陳媽媽報告，慘被對方瘋狂追問，但原來這個孝順女做到嘢，「我已經叫佢（AL）錄定我阿媽出年生日片段，o依家出咗街可能我阿媽就知，哈哈！上年佢都有錄，我媽咪都好開心，見到佢喺度不如錄定，心諗使唔使錄定多幾次，哈哈！」單身多時的Hailey，講到猴擒表現相當真實，她就澄清現實見到心儀對象絕不敢主動出擊，「唔得，我淆底㗎！試過之前拍旅遊節目，喺摩洛哥隔籬枱有個男仔好靚仔，我即刻笠水，哈哈！節目效果我可以咁做，但真實係完全兩極，我係鵪鶉嚟，得個講字。」Rachel聽到即主動話幫拖，仲打算拍旅遊節目順便幫好姊妹搵未來老公，「我一定幫佢密切留意，經過我嗰關就一定好嘅，希望佢會多啲艷遇，到時啲嘢等我幫佢表達。」