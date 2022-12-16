亨利年紀大被DC炒魷「超人」再換角

■亨利早前還在《黑亞當》與狄維莊遜合作。

男星亨利卡維早前在《黑亞當》驚喜客串，再扮「超人」，同時有傳他將回歸拍攝《超人：鋼鐵英雄3》，「黑亞當」狄維莊遜都表明想跟「超人」亨利在另一套超英片一較高下。但亨利昨日早上在網上發文遺憾表示已無機會，指因為DC電影宇宙CEO James Gunn及Peter Safran要建立一個全新的宇宙。亨利指尊重這個決定，「說出這件事對我來說並不容易，但這就是人生，換角是經常發生的事情。我們可以哀悼一下，但我們必須記得，超人還在，他所代表的一切都還在。」James在網上表示想開拍超人年輕時的故事，因此不會再由亨利演超人，James又提到賓艾弗力想做導演，他都樂見此事發生，但暫未知賓佬會執導甚麼電影。