■演唱會講明會見到雪，連C AllStar本身都好期待。

■去年7月，C AllStar休團3年再合體開紅館騷《集合吧！》。

■C AllStar以往聖誕節，都會相約歌迷一齊報佳音。

■講到送聖誕禮物給歌迷，釗峰（梁釗峰）笑指可將四子包成禮物拋給觀眾。

■On仔（陳健安）覺得今次演唱會最難是決定歌單，因他們都有太多歌想唱。

■Jase（何建曦）認為最近開騷都是跟其他單位合作，今次音樂會可好好享受。

■單飛日子做DJ的King（吳崇銘），直言合體最開心可唱返歌。

C AllStar繼去年7月紅館演唱會後，今年聖誕節再次合體在西九文化區舉行《Let It Snow》音樂會，對於首次搞戶外騷四子表現得相當興奮，更預告會跟觀眾一齊在飄雪中度過。曾經單飛發展的他們直言，有機會同台表現會更珍惜，亦都會更享受當中過程。採訪：杜杜 攝影：譚志光 髮型：Zanki Ng@BHC 化妝：Maggie Lee 服裝：Lanvin、COS、Lemaire、Nanushka、Acne Studios、Sweater McQ Alexander Mcqueen from The Outnet、Camper演唱會見到雪，釗峰講起仍有啲擔心，「去到現階段我哋四個只係知道係個概念嚟，係咪現場有呢？！哈哈！」King就較老定，「聽講啲雪係好真，如果細心去睇唔係泡泡雪嗰啲，感覺同質地好好。」On仔最擔心是受天氣影響，「製作團隊承諾我哋係做到全場落到雪，唔係只係台上有雪。」King搞笑話：「但要問吓諸葛亮嗰日吹啲咩風，哈哈！」再約粉絲齊報佳音聖誕節開騷另一個興奮原因，就是四子可以再跟「C AllFans」（粉絲暱稱）繼續往年傳統。On仔說：「通常之前呢啲日子，我哋會同啲C AllFans報佳音，但因疫情三年都冇做到，之前佢哋要去霸尖東海傍做，今次我哋自己book咗場地，等咗三年大家終於可以一齊再報佳音。」之前四子去過新加坡參加沙灘舉行的音樂節，有不少觀眾着得好性感，但今次聖誕開騷，他們只對觀眾有一個要求，釗峰說：「未必性感啲，我哋要求聖誕啲就得。」休團單飛三年再合體開騷，釗峰認為會多了份珍惜，「當然C AllStar仲有機會開騷，但又唔知幾時，所以會份外珍惜呢個moment，上年紅館開騷排練已經會去感受大家，因為好多嘢都唔係必然。」Jase都話記得當時釗鋒有眼濕濕。而On仔覺得現在做騷會比之前更自在，「會多咗時間睇吓啲兄弟做啲咩，多咗欣賞佢哋嘅時間，多咗空間去玩，會自在咗唔使再死記一啲嘢，有啲歌已經好熟。」