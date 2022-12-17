古巨基Tyson Yoshi合作 新MV又玩Bra

■古巨基讚Tyson係Creator。

古巨基音樂企劃《I Really Love To Sing》與Tyson Yoshi重新塑造經典歌曲《2nd Favourite第二最愛》。關於這次合作，基仔說：「我大概年半前喺Youtube聽到Tyson嘅音樂，後來搞《IRLTS》就好想邀請佢合作。認識Tyson後，發現佢除咗做音樂、寫歌、Produce，佢連做導演、story board、美術，所有嘢都好全面。我話：『你唔止係『Singer』，你係個全能嘅『Creator』」。今次選曲，基仔給予Tyson 100%自由度，「雖然project想揀以前滄海遺珠，但Tyson說第一首聽我的歌係《第二最愛》，我覺得既然有意義就當然選定了這隻歌。」基仔表示這次拍MV十分有趣，他笑言會匿在Tyson牀下唱歌，牀上面的主戲交給他。基仔又指着一個bra並拿着說：「但你掉啲咁嘅嘢落嚟……」Tyson即表示：「乾淨嘅、乾淨嘅。」認真搞笑。