陳慧琳與大仔遇車禍受傷送院

陳慧琳（Kelly）與家人租住何文田加多利山多年，昨早Kelly與大仔劉昇（Chace）由司機接送離開大宅後發生交通意外，汽車在落斜時，於嘉道理道與對面線一輛私家車迎頭相撞，兩車車頭損毀。意外中三人受輕傷，包括Kelly的26歲司機胸口痛，50歲女事主（Kelly）及13歲兒子報稱面部擦傷，三人送往廣華醫院，而對頭車38歲張姓司機無礙。



Kelly經理人鍾珍回覆記者，表示Kelly無大礙，只是皮外傷，臉部和手少許擦傷，腳撞瘀了，大仔面部有少許瘀傷，鍾珍補充說：「仔仔Chace面部腫了少少，因為年紀小所以有照X光，沒事。」而kelly傍晚亦在網上報平安。