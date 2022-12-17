孖蔡加讚恩愛亮相籌款舞宴 汪圓圓陪仔女讀書歎吃力

■圓圓直言已很久沒出埠，聖誕節將會去外地旅行。

■籌款現場還有蔡加敏。

■鋼琴家牛牛也抽空出席。

■霍啟剛與太太郭晶晶一起參與活動。

■東亞銀行後人李家彤的晚裝華麗吸睛。

蔡加讚與太太汪圓圓、蔡加敏前晚出席於灣仔舉行的演藝學院籌款舞宴，圓圓以低胸晚裝亮相，明艷照人，她表示疫情關係，已很久沒打扮出席活動，加上三位子女已入讀小學有很多活動，笑言比她更忙。汪圓圓前晚出席演藝學院籌款舞宴，她提到自己以前不是在香港讀書，不知道原來那麼吃力，當媽媽也很吃力，現時家長多以電話通訊應用程式溝通，每班都有群組，又有不同小組，非常忙碌。圓圓的大女和孖仔分別就讀三年班和一年班，她陪同子女一齊讀書，笑指自己之前不夠醒目，沒留下大女的功課用作「抄考」；記者即笑指不可抄功課，圓圓笑着表示是參考，要做榜樣不會教兒子抄功課。聖誕外遊享受家庭樂問爸爸加讚有否幫手教導？圓圓說：「爸爸都好忙，有時候我沒空閒，都叫他幫手。小朋友話鍾意同媽咪做功課。（聽到心很甜？）是，可能我對他們時間較多而習慣了。（是否爸爸比較嚴厲？）我們兩個都嚴，我比較嚴，爸爸多數與他們玩。」談到子女有否表演天份，圓圓表示兩個仔喜愛彈琴，女兒以前很喜歡唱歌跳舞，但現時變得怕醜，只會在沖涼時候才唱歌。聖誕將至，圓圓直言已很久沒出埠，聖誕節將會去外地旅行，地方較大可讓小朋友周圍跑。她笑說：「上次去旅行都要推BB車，今次不需要，我亦已不懂如何執行李。小朋友有自己想法，參與一齊執行李，令我更頭痛，他們甚麼都塞入去……去完旅行返來我要再私人放假。」此外，同場亦有霍啟剛與太太郭晶晶、曹眾、李家彤、何芓諄、林心兒、梁唐青儀、鄭詩韻與老公陳鴻業、鋼琴家牛牛等出席。