陳豪發掘香港隱世咖啡店 李佳芯拍劇踏上歎啡不歸路

■陳豪走訪香港不同的隱世Café。

■黃翠如愛上飲咖啡原來關袁偉豪事。

■袁偉豪到訪全港首間「視障按摩 X 咖啡」的社企Café。

■陳豪於「自助洗衣 X 咖啡」的網紅店品嚐招牌咖啡。

■陳豪（右）向袁偉豪介紹各種咖啡豆。

■陳豪拍劇都會設置Coffee Corner，即場沖私伙咖啡畀劇組飲。

由「咖啡達人」陳豪（Mo）及袁偉豪（Ben）攜手主持一連六集的全新飲食節目《豪遊咖啡》將於明晚首播。兩位型男將於節目中帶領觀眾遊走各區，發掘大大小小熱門或隱世咖啡店，每集亦會邀請一名「啡友」共享Coffee Time。首周登場的嘉賓依次為李佳芯（Ali）和黃翠如。明晚播出的第一集，「雙豪」率先帶大家探索上環與西環的咖啡店，當中包括有全港首間「視障按摩 X 咖啡」的社企Café、結合環保概念與「自助洗衣 X 咖啡」的網紅店等。阿Mo與Ali其中一站是充滿「挪威家味道」的咖啡店，其間更暴露了Ali的「女神」飲食習慣，她透露入行後因唔夠瞓踏上「歎啡不歸路」，平日更會自己手沖咖啡。Ali又自爆有個Café夢：「如果我唔係做藝人，以我性格會開一間咖啡店，雖然未必賺好多，但起碼可以同唔同人傾偈、接觸、講故事。」翠如因袁偉豪愛上咖啡周三晚的探啡之路來到尖沙嘴，阿Mo化身「一日店長」為大家介紹自家品牌的Marshmallow Latte及Tiramisu Latte，認真製作表情更是man到爆。接着Ben再會合翠如邊食邊傾，翠如笑言與Ben合作拍攝《使徒行者2》時，便因對方「跳出」民工style饅頭早餐框框：「以前我哋係天地之別，後來因為喺內地拍《使》工作時間長又凍，所以好需要一杯能量飲品，係你令我覺得咖啡有種安慰嘅感覺。」節目中，阿Mo自爆拍劇期間會於錄影廠「開檔」供應私伙咖啡，並憶述最初會帶備磨豆機於現場手沖咖啡給劇組飲：「嗰時磨豆嘈到幕後大嗌『靜啲好冇呀？！』後來唔想阻到拍攝進度，我就擺咗部3公升咖啡機喺度。」