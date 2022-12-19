TVB 55周年 好事陸續來

■《金宵大廈2》拍出詭異又迷離的風格。

■《港女野人》是J2改朝換代後，最令觀眾難忘的節目。

■《聲生不息》的迴響十分大。

■林盛斌主持的《360秒人生課堂》竟然沒有入圍，令人意外。

無線台慶圓滿結束，意味着一年一度的另一電視界盛事——《萬千星輝頒獎典禮》即將舉行（明年1月8日）。日前無線舉行記招，公佈各大獎項的最後10強名單，供觀眾投票。以往每逢這段時候，報章娛樂版便不愁沒有頭條新聞，估視帝、視后是主菜，花旦、小生間似是而非的爭風呷醋、擘面不和，加上繪形繪聲的描述。講到似層層的，花生指數急升，令觀眾投入度更高。以往無線都沒有太過刻意闢謠，反正炒熱話題就是win win局面。最佳劇集10強風格迥異然而，今年頒獎典禮前夕氣氛，跟往年不太一樣，雖然零星的不和傳聞還是有，但焦點似乎集中在節目的競爭上，而非個人獎項上。但這並不代表今年視帝、視后競爭不夠激烈，也不代表他們的演出乏善可陳。相反，今年有不少新面孔入圍，令獎項花落誰家存在異數。就以最佳男主角為例，老中青三代演員都有入選，且位位都有實力問鼎視帝，打破往年「熟口熟面」的壟斷常態。既然不是演員不吸引，那為何焦點會落在節目上？唯一解釋，就是過去一年的節目製作水平，無論是劇集抑或綜藝節目，都有顯著提升。這與曾志偉去年獲晉升為總經理（節目內容營運）不無關係，看得出他在推動節目創新和改革上下了苦功，摒棄舊有刻板的製作模式，採納新思維，頗有改朝換代的氣派。變成討論劇集誰勝誰負的熱度，不下於視帝、視后的爭奪。十套入圍的最佳劇集，風格迥異，突破既有「類型劇」框架。如《金宵大廈2》破格以陰沉色tone掌鏡，拍出詭異又迷離的風格，嘗試帶領觀眾提升更高的觀賞層次；《愛上我的衰神》放膽用年輕演員做骨幹，令新人如陳嘉慧有上位機會；《白色強人II》以醫療改革為故事主軸，描寫角色在立場上的矛盾來營造張力，搣甩以往醫療劇最終淪為愛情劇的婆媽味道；瘋狂喜劇《痞子殿下》同樣是嶄新嘗試，劇情沒邏輯可言，走漫畫風格。角色套路難以捉摸「好飄忽」，卻開創出新劇集風格。當然還有《美麗戰場》、《下流上車族》、《超能使者》等話題台慶劇入圍，要在這裏揀出「最佳」，確實有點難度。林盛斌《360秒》成滄海遺珠筆者認為今年最難揀的，卻是最佳綜藝節目。音樂節目如《聲生不息》、《聲夢傳奇2》、《中年好聲音》自然有一定捧場客；遊戲節目《思家大戰》與《開心無敵獎門人》則是收視保證，相信也是熱門之選。但最令人眼前一亮的，是J2也有節目入圍，包括《港女野人》和《CP訓練營》，可見改革不足一年的J2已漸見成績，就如無線大股東黎瑞剛所斷言，J2能與翡翠台來個良性競爭，爭一日之長短。名單上比較意外的，是林盛斌主持的《360秒人生課堂》竟然沒有入圍，這節目口碑盛載，內容勵志且激動人心，也許是今年的滄海遺珠吧。作者：劉星予