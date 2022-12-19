■平時三人吹水都愛互窒，訪問時一樣唔客氣不時頂嘴，相當爆笑。

■演唱會主題「HEA」，以三人英文名Harry、Ewin和Albert頭一個字母命名。

■疫情期間，三人經常一齊開live，已儲落一班fans，更鼓勵他們開實體騷。

■Ewin形容翠如作為家屬必須撐場，但會否開金口就仲未知。

■Ewin 2001年在伊館參加歌唱比賽奪冠入行，想不到廿年後再在同一場地開騷。

■Albert開騷時除了太太和兩個仔到場外，還希望跟細仔Ambrose同台表演。

蕭正楠（Ewin）、區永權（Albert）、伍仲衡（Harry）三個大男人繼一齊在網上開騷後，最近終於宣佈下月在伊館舉行首個實體騷《HEA Together Live》，能夠合體開音樂會，三人有感機會難得，除了會製作新歌贈興外，還打算邀請家屬上台，Ewin愛妻黃翠如更隨時會開金口O添！採訪：杜杜 攝影：羅安強服裝：jp：by j Peterman 場地：The AIR（The ONE）今次個騷以「HEA」做主題，除了用上三人英文名頭一個字母外，Ewin解釋有另一層意思，「HEA其實唔係負面，HEA係希望觀眾好chill好舒服咁嚟聽我哋演唱會，我哋梗係唔會HEA啦，你哋就係入嚟HEA，所以演唱會形式，傾偈部份有一定比重，之前online嗰啲騷，大家都好鍾意睇我哋吹水時互相傷害，但係裏面有愛，插完之後幫佢哋黐返膠布都OK嘅。」同囝囝上台一世難忘三人特別珍惜今次開騷機會，覺得是可一不可再。Albert說：「我哋三個走埋一齊嘅第一個騷，亦都唔能夠保證會有第二個，因各自有各自嘅工作，個期都咁難夾，今次真係有今生無來世。」由於機會難逢，Harry專登為Ewin和Albert各自創作新歌，「阿蕭入行二十周年，點都要寫畀佢，區生尋日send咗啲歌畀我聽，佢都想整一首新歌。」見Harry未有歌，Ewin抵死話：「我寫畀你啦，但係你唱完，成個2023年都可以唞。」Albert再加多腳，「你呢幾年都攰，唞吓啦！哈哈！」講到邀請表演嘉賓，Harry話未落實仲砌緊，不過人夫Ewin就好威威咁話，「家屬就唔使請，唔嚟就唔係家屬！（黃翠如撐場？）後台都會遞水，但前台就真係唔知啦！」Harry鬼馬話：「佢可能係神秘嘉賓。」Ewin冇反對：「呢個位認真諗諗啦！」至於Albert就肯定全家到場，更有望搵埋細仔一齊上台，「好多人留言話我細仔學打鼓，但佢打鼓係冇壓力，因為疫情所有考試都喺屋企或者琴房，有好多take先攞最好嗰take去，如果上到台得一take，佢能唔能夠handle到，要訪問吓佢先，但一齊上台真係會一世難忘。」