冒嚴寒露天演出 黎明原振俠Look現身 分享打疫苗金句

■黎明不懼寒風，在台上又唱又跳。

■王丹妮有份獻唱，坦言未有進軍樂壇打算。

■王丹妮與Vivienne Tam在台上與觀眾打招呼。

■欣宜獲黎明點名同場演出，笑言有點威。

■林夏薇亦有出席演唱會睇騷。

近日天氣嚴寒，天王黎明（Leon）、鄭欣宜及王丹妮等前晚不懼寒風，在中環海濱活動空間出席露天演出。在時裝騷完結後，Leon以《哪一天不想你》出場，即掀起全場高潮，之後唱畢《我眼睛想旅行》後就問現場觀眾「凍唔凍呀？」Leon又透露特別着了拍《原振俠》時的黑皮褸獻唱，認真有心思。黎明（Leon）前晚在中環海濱活動空間為一連兩場《Drive In Ultra：LOVFINITY Vivienne Tam x Leon Lai Fashion Concert》作首晚表演，Leon穿了《原振俠》皮褸現身，分享與Vivienne Tam的緣份，更為樂迷帶來該劇主題曲《願你今夜別離去》、《眼睛想旅行》、《夏日傾情》等歌曲。唱畢後，Leon開腔表示疫情差不多捱過，又問現場觀眾有多少人曾經中招，他又分享自己打疫苗的經歷，透露打針後手指會抽筋，更大講金句說：「我發現原來抽筋即係代表我有抗體，中又好，唔中又好，總之大家健健康康就good luck！」Leon又祝樂迷聖誕快樂及恭喜發財，因期間都見不到大家。欣宜要集齊四大天王印花同場有鄭欣宜與王丹妮（Louise）演出，寒風之下鄭欣宜為樂迷帶來勁歌熱舞，首次與黎明同台演出，欣宜聽說是獲對方點名，覺得「少少威」因此要瞓身演出，笑言要開始集齊「四大天王印花」。欣宜又表示會將今次演出當成是3月紅館騷熱身，問到會否邀請黎明做嘉賓？欣宜笑說：「我會嘗試問一問！」而Louise除了重操其模特兒工作行騷外，更在台上獻唱Lady Gaga的《Born This Way》及王菲的《螢火蟲》。Louise笑言暫未考慮進軍樂壇，但要多謝黎明畀機會她唱歌，Louise早前為Leon的歌曲《一生幸福》做MV女主角，笑言今晚是再續前緣，又透露老公羅孝勇將與家人在第二晚到現場支持她。前晚亦有不少藝人入場睇騷，包括林夏薇、林淑敏、湯怡等。